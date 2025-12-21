Poginuli muškarac i žena na auto-putu ka Nišu, vozilo smrskano

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na autoputu Beograd – Niš, život su izgubile dve osobe, dok je jedna sa teškim povredama hitno prevezena u bolnicu.

Do udesa je došlo u ranim jutarnjim časovima kod petlje Umčari, kada je automobil marke “seat” nemačkih registarskih oznaka pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima sleteo sa kolovoza.

Prema nezvaničnim informacijama, vozač je izgubio kontrolu nad vozilom, silovito udario u zaštitnu ogradu (bankinu), a potom i u saobraćajni znak pored puta. Od siline udara, muškarac i žena koji su se nalazili u automobilu preminuli su na licu mesta.

Ekipa hitne pomoći koja je ubrzo stigla na teren mogla je samo da konstatuje smrt, dok je treći putnik iz istog vozila sa povredama transportovan u najbližu zdravstvenu ustanovu.

Nastradali su državljani Severne Makedonije albanskog porekla. Oni su se nalazili u vozilu sa nemačkim tablicama, a pretpostavlja se da su bili u tranzitu kroz Srbiju.

Policija je na mestu nesreće obavlja uviđaj kako bi se utvrdile sve tačne okolnosti ovog događaja.

