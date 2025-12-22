Liga mladih plivača Vojvodine: Veliki uspeh plivača Dinama
U Novom Sadu je održano takmičenje „Liga mladih plivača Vojvodine“. Na ovom takmičenju je učestvovao 176 plivač iz 14 klubova. Medalje za PK Dinamo su osvojili:
* Bokun Aleksa (kadeti)
II mesto 200m i 400m kraul, 200m prsno i 200m mešovito
* Bokun Sara (kadeti)
I mesto 200m ledjno
III mesto 200m kraul
* Elkhedr Lina (mladji pioniri)
III mesto 100m ledjno i 400m kraul
* Husarik Martin (pioniri)
I mesto 100m ledjno, 100m delfin
II mesto 100m kraul
* Miletić Andrej (pioniri)
III mesto 100m delfin
* Pantić Magdalena (kadeti)
II mesto 200m ledjno
III mesto 200m prsno
* Pantić Miloš (pioniri)
II mesto 100m ledjno
* Veličkovski Darija (kadeti)
I mesto 200m delfin
* Živanović Vasilije (kadeti)
III mesto 200m prsno
* Štafeta 4x100m kraul (Miletić Andrej, Pantić Miloš, Pušelja Ilija, Husarik Martin) II mesto
Pioniri su u ekipnom plasmanu osvojili II mesto, dok je Bokun Aleksa proglašen za najsvrestranijeg plivača u kategoriji kadeta. Husarik Martin i MIletić Andrej su se takmičenju pridružili sa Kampa pionira plivačkog saveza Vojvodine, koji je bio organizovan u Bečeju
(Pančevac)