Liga mladih plivača Vojvodine: Veliki uspeh plivača Dinama

U Novom Sadu je održano takmičenje „Liga mladih plivača Vojvodine“. Na ovom takmičenju je učestvovao 176 plivač iz 14 klubova. Medalje za PK Dinamo su osvojili:

* Bokun Aleksa (kadeti)

II mesto 200m i 400m kraul, 200m prsno i 200m mešovito

* Bokun Sara (kadeti)

I mesto 200m ledjno

III mesto 200m kraul

* Elkhedr Lina (mladji pioniri)

III mesto 100m ledjno i 400m kraul

* Husarik Martin (pioniri)

I mesto 100m ledjno, 100m delfin

II mesto 100m kraul

* Miletić Andrej (pioniri)

III mesto 100m delfin

* Pantić Magdalena (kadeti)

II mesto 200m ledjno

III mesto 200m prsno

* Pantić Miloš (pioniri)

II mesto 100m ledjno

* Veličkovski Darija (kadeti)

I mesto 200m delfin

* Živanović Vasilije (kadeti)

III mesto 200m prsno

* Štafeta 4x100m kraul (Miletić Andrej, Pantić Miloš, Pušelja Ilija, Husarik Martin) II mesto

Pioniri su u ekipnom plasmanu osvojili II mesto, dok je Bokun Aleksa proglašen za najsvrestranijeg plivača u kategoriji kadeta. Husarik Martin i MIletić Andrej su se takmičenju pridružili sa Kampa pionira plivačkog saveza Vojvodine, koji je bio organizovan u Bečeju

(Pančevac)