Danas je Badnji dan po gregorijanskom kalendaru

Rimokatolička crkva, protestantske i anglikanske crkve, kao i neke pravoslavne crkve koje su prihvatile novo računanje vremena, danas proslavljaju Badnji dan i Badnje veče, najavljujući sutrašnji Božić, praznika rođenja Isusa Hrista.

Tokom Badnjeg dana i u večeri uoči Božića vernici poštuju običaje koji su vezani za taj praznik među kojima je i pevanje božićnih pesama koje su izraz dugogodišnje tradicije. Pre odlaska u crkvu, uz mnoštvo različitih običaja, porodica se okuplja za prazničnim stolom, a u katoličkim krajevima večera je obično posna, a mnogi čak ne jedu ništa do večere.

Papa Lav IX apelovao je uoči Božića na „bar jedan dan mira“ širom sveta, izrazivši ujedno žaljenje zbog toga što se Rusija očigledno oglušila o taj poziv. „Među stvarima koje mi izazivaju mnogo tuge je to što je Rusija očigledno odbila zahtev za prekid vatre“, izjavio je poglavar Rimokatoličke crkve, prenosi Vatikan njuz. Papa je, uprkos tome, još jednom ponovio „apel svim ljudima dobre volje – da se, bar na praznik rođenja Spasitelja, poštuje jedan dan mira“. „Možda će nas poslušati i biće 24 sata – jedan ceo dan mira širom sveta“, rekao je papa.

Pre crkvene mise dolaze čestitari koji, kao pastiri, najavljuju dolazak Božića, potom se odlazi u crkvu.

U toku večeri dolazi i Deda Mraz, koji ostavlja poklone ispod ukrašenih jelki, a potom se odlazi u crkvu na ponoćnu misu. Običaj je da se u ckrvama i domovima prave jaslice, da se unosi slama, a vernici dolaze na poklon jaslama Bogomladenca, koja se tradicionalno improvizuju u svim hramovima, podsećajući na poklonjenje tri mudraca sa Istoka koji su, prema predanju, stigli u Vitlejem prateći 40 dana najsjajniju zvezdu koja se zaustavila tačno iznad pećine rođenja.

U ponoć se služi misa, jer se smatra da baš tada Božje svetlo dolazi iz mraka.Čitaju se delovi Jevanđelja o rođenju Spasitelja i događaju u Vitlejemu koji je promenio istoriju čovečanstva. Ova dva praznika prilika su za vernike da, slaveći svake godine dan Hristovog rođenja, sebe dožive kao ponovo rođenog, novog čoveka. Beogradski nadbiskup i metropolit kardinal Ladislav Nemet služiće večeras Božićnu misu u Katedrali Uznesenja Blažene D‌jevice Marije u Beogradu.

(Pančevac)