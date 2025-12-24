VJT u Novom Sadu: Obustavljen postupak protiv Vesića i još pet optuženih u slučaju pada nadstrešnice

Povodom odluke veća Višeg suda u Novom Sadu, donete u postupku ispitivanja optužnice Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu podignute protiv 13 okrivljenih zbog tragičnog događaja, kada je 1.11.2024. godine usled rušenja nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu život izgubilo 16 lica, a jedno lice zadobilo teške telesne povrede, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je da je rešenje veća Višeg suda u Novom Sadu br. KV 964/25 od 24.12.2025. godine dostavljeno ovom tužilaštvu istog dana, navodi se u saopštenju tog tužilaštva.

– Rešenjem veća Višeg suda u Novom Sadu br. KV 964/25 od 24.12.2025. godine, Viši sud u Novom Sadu našao je da nema mesta optužbi protiv okrivljenih J.T. bivšeg v.d. generalnog direktora ”Infrastruktura železnice Srbije” a.d., G.V. bivšeg ministra u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, A.D. bivšeg v.d. pomoćnika ministra u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, zbog po jednog krivičnog dela Teško delo protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 Krivičnog zakonika u vezi sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti iz člana 278 stav 3 u vezi sa stavom 2 Krivičnog zakonika. Osim toga, Viši sud je našao da nema mesta optužbi i protiv okrivljenih M.S. izvestioca za konstrukcije Republičke revizione komisije, M.G. i D.T. lica odgovornih za stručni nadzor, zbog po jednog krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 Krivičnog zakonika u vezi sa krivičnim delom Nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova iz člana 281 stav1 Krivičnog zakonika. U odnosu na navedena krivična dela prvostepenom odlukom Višeg suda je krivični postupkak obustavljen. U odnosu na iste okrivljene Viši sud u Novom Sadu je ukinuo meru zabrane napuštanja stana – piše u saopštenju.

Istim rešenjem je potvrđena optužnica protiv N.Š. bivšeg generalnog direktora ”Ifrastruktura železnice Srbije” a.d., zbog opravdane sumnje da je izvršio krivično delo Teško delo protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 Krivičnog zakonika u vezi sa krivičnim delom izazivanje Opšte opasnosti iz člana 278 stav 3 u vezi sa stavom 2 Krivičnog zakonika, kao i protiv okrivljenih S.N. odgovornog projektanta građevinske konstrukcije, M.J. glavnog projektanta idejnog projekta, Lj.M.M. glavnog projektanta projekta za građevinsku dozvolu, J.S.M. lica odgovornog za tehničku kontrolu, Z.S.M. i D.J. lica odgovornih za izvođenje građevinskih radova, zbog po jednog krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 Krivičnog zakonika u vezi sa krivičnim delom Nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova iz člana 281 stav 1 Krivičnog zakonika.

Više javno tužilaštvo smatra da je na osnovu svih prikupljenih dokaza u sprovedenoj, i po nalogu suda, detaljno dopunjenoj istrazi nesumnjivo dokazano postojanje opravdane sumnje svih okrivljenih, iz kog razloga će u delu odluke Višeg suda u Novom Sadu kojom je obustavljen krivični postupak u zakonskom roku od tri dana izjaviti žalbu Apelacionom sudu u Novom Sadu. Žalba će biti izjavljena i u pogledu ukidanja mere zabrane napuštanja stana.

(Ojektiv)