Četitka čelnika grada Pančeva svima koji slave Božić po gregorijanskom kalendaru

U ime grada Pančeva i lično ime, Aleksandar Stevanović, gradonačelnik i Tigran Kiš, predsednik Skupštine upućuju najsrdačnije čestitke svim sugrađankama i sugrađanima povodom Božića!

„Drage sugrađanke i sugrađani, svima koji slave Božić po gregorijanskom kalendaru upućujemo najiskrenije čestitke.

Neka vam ovaj veliki praznik donese mir, zdravlje, slogu i radost u domovima,

snagu za nove uspehe i mudrost da zajedno nastavimo da gradimo i unapređujemo

našu zajednicu.

Želimo da praznične dane provedete u blagostanju, ljubavi i slozi, sa svojim najmilijima.

Srećan Božić!