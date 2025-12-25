Ostalo

Četitka čelnika grada Pančeva svima koji slave Božić po gregorijanskom kalendaru

10:06

25.12.2025

U ime grada Pančeva i lično ime, Aleksandar Stevanović, gradonačelnik i Tigran Kiš, predsednik Skupštine upućuju najsrdačnije čestitke svim sugrađankama i sugrađanima povodom Božića!

„Drage sugrađanke i sugrađani, svima koji slave Božić po gregorijanskom kalendaru upućujemo najiskrenije čestitke.

Neka vam ovaj veliki praznik donese mir, zdravlje, slogu i radost u domovima,
snagu za nove uspehe i mudrost da zajedno nastavimo da gradimo i unapređujemo
našu zajednicu.

Želimo da praznične dane provedete u blagostanju, ljubavi i slozi, sa svojim najmilijima.

Srećan Božić!

 

 

