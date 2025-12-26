Starčevo: Večeras počinju „Gašini akordi“

STARČEVO – 19. festival akustičke i rok gitare „Gašini akordi“ biće održan u Domu kulture u Starčevu u petak, 26. decembra i subotu, 27. decembra.

U petak, 26. decembra u 20 sati u Kreativnom kulturnom klubu biće održana promocija knjige „Bio jednom jedan bend“ Dragana Boleta Novakovića.

U muzičkom delu nastupiće VIS Grafiti.

Na ovogodišnjem festivalu u subotu, 27. decembra od 20 sati u Kreativnom kulturnom klubu u Starčevu nastupiće Gitarta, Saša Gambiroža, Mrki & Sivi, Luka Kang Yize, Drugo lice i Eho.

(Pančevac)