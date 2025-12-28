In memoriam: Preminula Brižit Bardo

Legendarna francuska filmska glumica Brižit Bardo, koja je bila i istaknuta aktivistkinja za prava životinja, preminula je u 91. godini, saopštila je danas njena fondacija.

Fondacija Brižit Bardo sa ogromnom tugom objavljuje da je preminula njena osnivačica i predsednica, „svetski poznata glumica i pevačica, koja je odlučila da napusti svoju prestižnu karijeru kako bi posvetila život i energiju dobrobiti životinja i svojoj fondaciji“, javlja Frans pres.

U saopštenju nije navedeno vreme i mesto smrti.

Rođena 1934. godine u Parizu, Brižit Bardot stekla je svetsku slavu ulogom u filmu „I Bog stvori ženu“ Rožea Vadima iz 1956. godine, u kojoj joj je partner bio Žan-Luj Trentinjan.

Osim sa Vadimom, koji joj je bio i suprug od 1952. do 1957. godine, igrala je u još pedesetak filmova pre nego što je odlučila 1973. godine da napusti glumi i posveti se zašititi prava životinja.

Među rediteljima sa kojima je sarađivala su i Luj Mal, Žan Lik Godar, Serž Burginjon, Mišel Boaron, Klod Otan-Lara, Kristijan-Žak, Žilijen Divivje…

