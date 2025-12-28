Uhapšen muškarac koji je juče ranio i opljačkao ženu na Novom Beogradu

Policija je u Beogradu uhapsila T.K. (44) zbog sumnje da je juče na Novom Beogradu teško povredio i opljačkao ženu (67) i pobegao. Njemu se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju.

„Osumnjičeni je juče oko 13 časova u holu zgrade oštećenoj ženi zadao više ubodnih rana nožem zadavši joj tom prilikom teške povrede opasne po život, nakon čega joj je oteo torbu i udaljio sa mesta događaja“, navelo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Podsetimo , juče je objavljeno da je neidentifikovani muškarac nekoliko puta izubadao ženu S.Ć. (67) u Novom Beogradu u Bloku 37 te daje pronađen prve su i nezvanične informacije, javio je TV Pink.

Napadač je i dalje neidentifikovan, ali se obruč oko njega sužava. Opsežna policijska potraga je u toku.

Prema najnovijim informacijama, viđen je na Zvezdari i Vračaru.

Naime, kako saznajemo, građani su prijavili da je napadač viđen prvo na Zvezdari, a potom i na Vračaru. On je navodno uočen u napuštenoj kući u Šumatovačkoj ulici.

Krvnički izbodena žena pred unukom

Podsećamo, policija traga za muškarcem koji je u subotu oko 13 časova nožem naneo teške povrede ženi S. Ć. (67) pred njenim unukom. Napad se dogodio u ulazu zgrade na Novom Beogradu.

Ženi, koja se sa unukom vraćala iz parkića, monstrum je više puta zadao udarce nožem u leđa, vrat i butnu kost, i ona se trenutno nalazi u teškom, ali stabilnom stanju. Izbodena žena je kolima Hitne pomoći prebačena u Urgentni centar na odeljenje reanimacije. Ona se nalazi na intenzivnoj nezi i lekari prate njeno stanje.

Ceo horor je gledao unuk, koji je posle napada prišao baki. MUP je kasno sinoć objavio jasniju fotografiju napadača sa Novog Beograda i tom prilikom uputio apel svim građanima. – Policijski službenici Policijske uprave za grad Beograd, intenzivno tragaju za osobom sa fotografije koja je na teritoriji opštine Novi Beograd izvršila krivično delo razbojništvo. Mole se građani koji imaju bilo kakve informacije o navedenoj osobi da jave Policijskoj upravi za grad Beograd na brojeve telefona 011/279-75-42 ili na 192 – stoji u objavi.