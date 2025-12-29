VITMAN: Infrastruktura koja traje decenijama

Kako je gradska menadžerka Maja Vitman rekla danas u Takovskoj, „223 nije samo broj, već jasan pokazatelj kontinuiteta, vizije i snage politike koju vodimo – politike stabilnosti, odgovornosti i konkretnih rezultata koje naši građani vide i osećaju svakog dana”.

Ona je dodala da je posebno raduje što se godina privodi kraju uspešno, u planiranim rokovima i bez odstupanja, „jer smo obećali da ćemo raditi odgovorno – i to obećanje smo ispunili”.

– I prošle godine smo radove u ulicama Dimitrija Tucovića i Kneza Mihaila Obrenovića završili upravo u ovo vreme, simbolično čestitajući našim sugrađanima Novu godinu i Božićne praznike. Danas to činimo ponovo, jer rezultati su postali naša praksa, a ne izuzetak – rekla je gradska menadžerka.

Vitman: Ova godina je bila izuzetno produktivna. Rešili smo veliki broj višedecenijskih infrastrukturnih problema i pokazali da snažan i stabilan budžet, uz odgovorno upravljanje, daje konkretne i vidljive rezultate. To je suština vizionarske politike – da ne radite improvizacije, već da planirate, realizujete i ostavljate trajne vrednosti.

Maja Vitman je za narednu godinu najavila završetak radova u Sterijinoj ulici, kao i rekonstrukciju ulica Marije i Lazara Dragičevića na Kotežu i Branka Radičevića u centru, od Braće Jovanovića do Moše Pijade, imajući u vidu da je deo od Moše Pijade do Ive Kurjačkog već rekonstruisan. Sredstva za ove saobraćajnice su obezbeđena u budžetu, postupci javnih nabavki su u toku, a početak radova se očekuje već u prvim danima proleća – ili čak i ranije, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.

Takovska ulica je imala posebnu simboliku. Bila je poslednja kaldrmisana ulica u centru grada i čekala je svoj trenutak. Vitman je zahvalila građanima na strpljenju, razumevanju i podršci tokom izvođenja radova i veruje da su zadovoljni, jer je posao urađen temeljno, kvalitetno i u punom profilu ulice.

Urađena je kompletna infrastruktura u punoj širini saobraćajnice. Saobraćajnica je dužine 150 metara i širine 5 metara, projektovana za dvosmerni saobraćaj. Izvedena su podužna parking mesta širine 2 metra i dužine od 5,5 do 6 metara, ukupno 11 parking mesta, od kojih je jedno namenjeno osobama sa invaliditetom. Trotoari su izvedeni obostrano, minimalne širine 1,6 metara, a kolski ulazi prilagođeni porodičnom i višeporodičnom stanovanju.

Gradska menadžerka je posebno istakla da su urađeni i ozbiljni, često „nevidljivi” radovi, koji su od presudnog značaja za kvalitet života. Rekonstruisana je postojeća fekalna kanalizacija i zamenjene su stare azbestno-cementne cevi novim PVC cevima. Izgrađena je atmosferska kanalizacija, čime je konačno rešen problem odvođenja kišnice.

Ugrađeni su i novi stubovi javnog osvetljenja, visine 10 metara, sa modernim lirama, a izvršeno je i linijsko ozelenjavanje, sa sadnjom drvorednih sadnica i ukrasnog žbunja, u skladu sa saobraćajnom bezbednošću i namenom prostora. U saradnji sa JKP-om „Higijena”, u narednom periodu biće postavljene i stubne kante, dok će JKP „Zelenilo” uraditi dodatnu humunizaciju.

Maja Vitman je zaključila:

– Sve ovo pokazuje da ne radimo kozmetičke zahvate, već gradimo infrastrukturu koja traje decenijama. Ovo je politika koja ima viziju, stabilnost i odgovornost. Politika koja poštuje novac građana i pretvara ga u bolji, bezbedniji i uređeniji grad. I upravo tim putem nastavljamo – još jače, još odlučnije i sa jasnim ciljem: da svaka ulica, svaki kvart i svako naselje dobiju uslove dostojne života u 21. veku.

(Pančevac / S. T.)

Pogledajte kako su Pančevci na Tesli dočekali Deda Mraza