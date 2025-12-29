VITMAN: Infrastruktura koja traje decenijama

Vučić na “Dunavskom koridoru”: Ceo ovaj put završićemo do kraja sledeće godine, sa oba mosta
Otvorena Takovska – 223. ulica urađena u poslednjih pet godina
13:50
29.12.2025
Otvorena Takovska – 223. ulica urađena u poslednjih pet godina
Kako je gradska menadžerka Maja Vitman rekla danas u Takovskoj, „223 nije samo broj, već jasan pokazatelj kontinuiteta, vizije i snage politike koju vodimo – politike stabilnosti, odgovornosti i konkretnih rezultata koje naši građani vide i osećaju svakog dana”.
Ona je dodala da je posebno raduje što se godina privodi kraju uspešno, u planiranim rokovima i bez odstupanja, „jer smo obećali da ćemo raditi odgovorno – i to obećanje smo ispunili”.
– I prošle godine smo radove u ulicama Dimitrija Tucovića i Kneza Mihaila Obrenovića završili upravo u ovo vreme, simbolično čestitajući našim sugrađanima Novu godinu i Božićne praznike. Danas to činimo ponovo, jer rezultati su postali naša praksa, a ne izuzetak – rekla je gradska menadžerka.
Maja Vitman je za narednu godinu najavila završetak radova u Sterijinoj ulici, kao i rekonstrukciju ulica Marije i Lazara Dragičevića na Kotežu i Branka Radičevića u centru, od Braće Jovanovića do Moše Pijade, imajući u vidu da je deo od Moše Pijade do Ive Kurjačkog već rekonstruisan. Sredstva za ove saobraćajnice su obezbeđena u budžetu, postupci javnih nabavki su u toku, a početak radova se očekuje već u prvim danima proleća – ili čak i ranije, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Takovska ulica je imala posebnu simboliku. Bila je poslednja kaldrmisana ulica u centru grada i čekala je svoj trenutak. Vitman je zahvalila građanima na strpljenju, razumevanju i podršci tokom izvođenja radova i veruje da su zadovoljni, jer je posao urađen temeljno, kvalitetno i u punom profilu ulice.
Gradska menadžerka je posebno istakla da su urađeni i ozbiljni, često „nevidljivi” radovi, koji su od presudnog značaja za kvalitet života. Rekonstruisana je postojeća fekalna kanalizacija i zamenjene su stare azbestno-cementne cevi novim PVC cevima. Izgrađena je atmosferska kanalizacija, čime je konačno rešen problem odvođenja kišnice.
Ugrađeni su i novi stubovi javnog osvetljenja, visine 10 metara, sa modernim lirama, a izvršeno je i linijsko ozelenjavanje, sa sadnjom drvorednih sadnica i ukrasnog žbunja, u skladu sa saobraćajnom bezbednošću i namenom prostora. U saradnji sa JKP-om „Higijena”, u narednom periodu biće postavljene i stubne kante, dok će JKP „Zelenilo” uraditi dodatnu humunizaciju.
Maja Vitman je zaključila:
– Sve ovo pokazuje da ne radimo kozmetičke zahvate, već gradimo infrastrukturu koja traje decenijama. Ovo je politika koja ima viziju, stabilnost i odgovornost. Politika koja poštuje novac građana i pretvara ga u bolji, bezbedniji i uređeniji grad. I upravo tim putem nastavljamo – još jače, još odlučnije i sa jasnim ciljem: da svaka ulica, svaki kvart i svako naselje dobiju uslove dostojne života u 21. veku.
(Pančevac / S. T.)
Pogledajte kako su Pančevci na Tesli dočekali Deda Mraza