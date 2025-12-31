Besplatno parkiranje u Beogradu tokom novogodišnjih i božićnih praznika

JKP „Parking servis” obaveštava korisnike svojih usluga da neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada tokom novogodišnjih praznika, u četvrtak i petak, 1. i 2. januara 2026. godine, kao i na Badnji dan i Božić, 6. i 7. januara 2026. godine.

Tih dana će biti zatvoreni i šalteri za rad sa strankama u ulicama Takovska 31, Mileševska 51 i Milutina Milankovića 134g, navodi se u saopštenju ovog javnog preduzeća.

Sve javne garaže, posebna parkirališta i kompleks „Međunarodni terminal” biće neprekidno otvoreni tokom praznika i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za eksploataciju vozila, prenosi Tanjug.

U subotu, 3. januara 2026. godine, naplata i kontrola parkiranja u zoniranim delovima grada, kao i svi šalteri Korisničkog servisa, radiće po uobičajenom radnom vremenu. JKP „Parking servis” korisnicima svojih usluga i svim stanovnicima Beograda čestita predstojeće praznike.

