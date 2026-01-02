Južni Banat: U Pančevu i Vršcu zabeleženi šestocifreni proseci zarade

Prosečna oktobarska neto plata u Srbiji je prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iznosila 110.670 dinara, najveći prosek zabeležen je u beogradskoj opštini Stari grad,182.136 dinara, a najmanji u Preševu, 76.374 dinara.

Plate veće od 100.000 dinara primili su zaposleni u 13 beogradskih opština.

Osim Starog grada na ovom spisku su Voždovac, Vračar, Zvezdara, Zemun, Lazarevac, Novi Beograd, Obrenovac, Palilula, Rakovica, Savski venac, Surčin i Čukarica.

Šestocifreni proseci zabeleženi su i Pančevu, Vršcu, Novom Sadu, Sremskim Karlovcima, Subotici, Sremskoj Mitrovici, Inđiji, Staroj Pazovi, Užicu, Valjevu, Lajkovcu, Lučanima, Kragujevcu Boru, Majdanpeku, Požarevcu, Kostolcu, Nišu i niškim opštinama Medijana, Palilula i Pantelej te Smederevu.

Pančevo – 105.694 dinara;

Alibunar – 90.661 dinara;

Bela Crkva – 89.231 dinara;

Vršac- 104.127 dinara;

Kovačica – 88.772 dinara;

Kovin – 94.569 dinara;

Opovo -92.777 dinara;

Plandište – 89.447 dinara.

