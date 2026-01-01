Tri stvari kod automobila koje možete sami da održavate

Lako je zaboraviti koliko je vazduh zapravo ključan za rad automobila. Vazduh se u cilindru meša sa gorivom, ta smeša se potom pali i dolazi do male eksplozije koja se pretvara u snagu i obrtni moment, zahvaljujući kojima se vozilo kreće. Iako je ovo krajnje pojednostavljeno objašnjenje rada motora sa unutrašnjim sagorevanjem, jedno je sigurno – vazduh ima ogroman uticaj na performanse i efikasnost automobila.

Filter vazduha motora bi, u proseku, trebalo da traje najmanje 20.000 km, ali to ne znači da ne bi trebalo povremeno da ga proveravate. Ako imate naviku da jednom mesečno pregledate osnovne stvari na automobilu, ubacite i proveru filtera vazduha. On se najčešće nalazi na vrhu motora ili sa strane, u plastičnom kućištu, i uglavnom je lako dostupan, iako se položaj razlikuje od modela do modela. Ako filter izgleda čisto, nema potrebe za bilo kakvom intervencijom, piše B92.

Tu je i filter kabine, koji se najčešće nalazi iza kasete ispred suvozača i koji takođe treba redovno menjati. Njegov zadatak je da vazduh u kabini ostane čist, što znači da bi ga trebalo proveravati prilikom čišćenja automobila, ili čak i češće ako vozilo ne čistite redovno. Oba filtera su uglavnom jednostavna za zamenu, a ako ih menjate sami, možete uštedeti značajnu sumu u poređenju sa plaćanjem mehaničaru za istu uslugu.

Proveravajte tečnosti

Tečnosti u automobilu se najčešće menjaju, a intervali zavise od načina vožnje, uslova eksploatacije i njihovog kvaliteta. Sintetičko motorno ulje traje znatno duže od mineralnog, ali je i osetno skuplje. Koliko često menjate tečnost za pranje vetrobranskog stakla, zavisi isključivo od toga koliko često je koristite.

Ako želite da izbegnete odlazak kod majstora samo zbog provere i dolivanja tečnosti, moraćete da naučite kako to da radite sami. To podrazumeva da znate kada se koja tečnost proverava i koliko otprilike traje. Možda nećete želeti sami da menjate, recimo, ulje u menjaču, ali ako znate da zamenite motorno ulje, rotirate gume, dopunite tečnosti i promenite filter vazduha, tokom životnog veka automobila možete uštedeti ozbiljan novac na servisima.

Šest tečnosti koje vredi imati na umu su motorno ulje, rashladna tečnost, tečnost servo upravljača, kočiona tečnost, ulje menjača i tečnost za pranje stakla. Uputstvo proizvođača sadrži servisni plan koji bi trebalo pratiti kada su ove stavke u pitanju. Ulje menjača, kočionu tečnost i tečnost servo upravljača verovatno nećete često menjati, ali ih je pametno povremeno proveriti u skladu sa preporukama iz priručnika.



Stanje guma

Kako brinete o stanju svojih guma? Ako je odgovor da to uopšte ne radite ili da čekate da vas sistem za kontrolu pritiska u gumama upozori na problem, niste jedini. Mnogi vozači novijih automobila oslanjaju se isključivo na upozorenja sa instrument table. Nažalost, to može dovesti do neprijatnih iznenađenja.

Gume su jedini deo automobila koji je u direktnom kontaktu sa putem, što ih čini izuzetno važnim za bezbednost. Zato bi trebalo redovno proveravati dubinu šare i pritisak u gumama, bez obzira na to da li se na tabli pali neka lampica ili ne. Tako se bolje upoznajete sa delom automobila koji vas doslovno drži na putu.

Postoji i jednostavan trik za proveru dubine šare – uzmite novčić, okrenite ga naopako i ubacite u kanal šare. Ako šara ne prekriva glavu na novčiću, vreme je za zamenu guma. Zatim pogledajte da li je šara ravnomerno istrošena po celoj širini pneumatika – ako nije, možda je potrebna reglaža trapa.

Na kraju, proverite pritisak u svakoj gumi. Malo preventivnog održavanja može vam uštedeti ozbiljne troškove šlepanja i situaciju u kojoj ste primorani da idete u prvi servis na koji naiđete, umesto onaj koji odgovara vašem budžetu.

(Bizportal)