Opovo brine o najmlađim, paketići za svu decu

"Svi zajedno se trudimo da imaju srećno detinjstvo i najveća želja mi je da nastavimo tim putem i u budućnosti.“ poručila je predsednica opštine Anka Simin Damjanov.

I ove godine, lokalna samouprava opštine Opovo, obezbedilla je besplatne novogodišnje paketiće za svu decu sa teritorije naše opštine, uzrasta od rođenja zaključno sa trećim razredom osnovne škole.

Za dva dana, u sva četiri naseljena mesta opštine Opovo, podeljeno je više od 800 paketića. Mališani i njihovi roditelji su pored poklona uživali i u predstavi „Novogodišnji bal“ u izvedbi vaspitačica iz predškolske ustanove „Bambi“ Opovo, za koju je tekst napisala vaspitačica Milana Stojanović. Lokalna samouprava je za svako dete obezbedila potpuni užitak i omogućila fotografisanje sa Deda Mrazom uz besplatnu podelu fotografija. Lokalna samouprava je ove godine paketiće obezbedila u saradnji sa Crvenim krstom Opovo.

Svim prisutnima obratila se i predsednica opštine Opovo, Anka Simin Damjanov, koja je tom prilikom deci i starijima požela srećne predstojeće praznike.

„Opština Opovo i ove godine potvrđuje svoju posvećenost i brigu o deci i njihovim osmesima, a povodom toga smo ponovo organizovali podelu novogodišnjih paketića, koja je postala prepoznatljiva i tradicionalna radost za svako dete pred novogodišnje praznike. Briga o našim najmlađim sugrađanima traje tokom cele godine kroz razne projekte koje naša opština sprovodi za njih, ali i brojne aktivnosti koje deci donose osmeh i sigurnost, što nam je najvažniji cilj. Svi zajedno se trudimo da imaju srećno detinjstvo i najveća želja mi je da nastavimo tim putem i u budućnosti.“ poručila je predsednica opštine Opovo.

(Naše Opovo)