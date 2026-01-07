Prorok iz Omahe se povlači: Lekcije Vorena Bafeta koje će vam promeniti život

Legendarni američki investitor Voren Bafet, jedan od najuticajnijih poslovnih lidera 20. i 21. veka, ove nedelje se povlači sa mesta predsednika konglomerata Berkšir Hatavej, čime se završava jedno od najdužih i najuticajnijih poglavlja u istoriji globalnog kapitalizma. Njega će zameniti dugogodišnji saradnik i naslednik Greg Abel.

Voren Bafet (95) je decenijama bio poznat kao „Proročište iz Omahe“, a u poslovnom svetu je stekao reputaciju investitora čiji su stavovi i odluke snažno uticali na generacije menadžera i investitora, piše CNN.

Njegovo nasleđe nije ograničeno samo na poslovne rezultate, već i na način na koji je komunicirao o poslovanju i investicijama. Godišnja pisma akcionarima i javni nastupi redovno su privlačili veliku pažnju poslovne zajednice. Generalni direktor kompanije Kayak, Stiv Hafner, istakao je da su Bafet i njegov pokojni partner Čarli Manger bili poznati po svojim naporima da objasne složene ekonomske teme jednostavnim jezikom.

Neke od Bafetovih izjava su postale često citirane u poslovnim krugovima, uključujući rečenice poput: „Tek kada se more povuče, vidite ko je plivao go“ ili „Predviđanje kiše ne vredi ništa – izgradnja arke vredi“.

Jedna od karakteristika njegove investicione strategije bila je dugoročnost. Berkšir Hatavej je godinama držao velike rezerve gotovine, čekajući povoljne prilike, a investicije su često bile planirane na duži rok. Bafetova tvrdnja da je njegov „omiljeni period držanja zauvek“ često se navodi kao opis ovog pristupa.

Investitor i bivši direktor komunikacija Bele kuće Entoni Skaramuči ispričao je kako je Bafet odgovorio na pismo koje je dobio pre oko 30 godina u kojem je rekao da kupuje akcije Berkšir Hataveja za svoju ćerku. Prema njegovim rečima, Bafet je odgovorio da čak i takav horizont smatra kratkoročnim, pošto svoje investicije posmatra tokom perioda od nekoliko decenija.

Iako je izgradio lično bogatstvo koje Blumberg procenjuje na oko 150 milijardi dolara, Bafet je često isticao važnost reputacije i poverenja u poslovanju. U svedočenju pred Kongresom SAD, izjavio je: „Izgubite novac za kompaniju i biću razumljiv. Izgubite čak i delić svoje reputacije i biću nemilosrdan.“

U tom kontekstu, brojni poslovni lideri su njegov pristup protumačili kao primer kapitalizma u kome se naglasak stavlja na dugoročno razmišljanje i jasna pravila ponašanja, navodi CNN.

Bafet je deo svoje javne aktivnosti usmerio na filantropiju. Zajedno sa Bilom Gejtsom i Melindom Frenč Gejts, pokrenuo je inicijativu „Giving Pledge“ 2010. godine, kojom se najbogatiji pojedinci obavezuju da će većinu svog bogatstva donirati u humanitarne svrhe.

U jednom od svojih pisama upozorio je da „prečesto ogromna količina imovine završi u posedu svog vlasnika“, a u novijim porukama je naglasio da pomaganje drugima ne mora biti samo finansijsko: „Kada pomognete nekome na bilo koji od hiljadu načina, pomažete svetu. Ljubaznost ne košta ništa i neprocenjiva je.“

(Blumberg)