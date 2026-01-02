Doskorašnji fudbaler Železničara Dario Grgić karijeru nastavlja u ekipi Sigma Olomuc, osvajaču češkog kupa u protekloj sezoni.

Grgić posle skoro četiri godine napušta Pančevo, gde je napravio prve korake na seniorskom nivou, pošto je prethodno juniorske dane proveo u Čukaričkom.

Ostavio je dubok trag u klubu, pomogao mu da prvi put u istoriji uđe u Super ligu i postane stabilan član najjačeg ranga.

Vezista rođen 2003. godine u Sremskoj Mitrovici upisao je ukupno 137 mečeva za Železničar, uz 28 golova i 18 asistencija.

– Dragi Pančevci i navijači Železničara, pre svega želim vam sve najbolje u novoj 2026. godini. Kao što znate, posle četiri godine došao je trenutak za naš rastanak. Hvala klubu, saigračima, stručnom štabu i vama na ogromnoj podršci i nezaboravnim momentima koje ću zauvek pamtiti. Iz Pančeva odlazim ponosan na sve što smo zajedno uradili i zahvalan na svakom trenutku provedenom među sjajnim ljudima. Železničaru želim mnogo uspeha u budućnosti – siguran sam da tek slede velike stvari – istakao je Grgić u oproštajnoj poruci.

Dario, hvala na svemu i srećno u daljoj karijeri. Železničar će uvek biti tvoj dom, proučili su mu iz FK Železničara.

(Pančevac)