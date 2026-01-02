Jaka poruka Renata Grbića koji spasao 34 života na Dunavu
16:00
02.01.2026
Doskorašnji fudbaler Železničara Dario Grgić karijeru nastavlja u ekipi Sigma Olomuc, osvajaču češkog kupa u protekloj sezoni.
Grgić posle skoro četiri godine napušta Pančevo, gde je napravio prve korake na seniorskom nivou, pošto je prethodno juniorske dane proveo u Čukaričkom.
Ostavio je dubok trag u klubu, pomogao mu da prvi put u istoriji uđe u Super ligu i postane stabilan član najjačeg ranga.
Vezista rođen 2003. godine u Sremskoj Mitrovici upisao je ukupno 137 mečeva za Železničar, uz 28 golova i 18 asistencija.
Dario, hvala na svemu i srećno u daljoj karijeri. Železničar će uvek biti tvoj dom, proučili su mu iz FK Železničara.
(Pančevac)