“Uhvatili smo Madura”: Evo šta kaže Tramp nakon napada na Venecuelu

Predsednik SAD Donald Tramp oglasio se nakon što je serijaeksplozija potresla Venecuelu i potvrdio da su SAD izvele napade.

– Sjedinjene Američke Države uspešno su izvele masovni udar na Venecuelu i njenog predsednika Nikolasa Madura, koji je, zajedno sa suprugom, uhvaćen i prebačen iz zemlje. Ova operacija izvedena je u saradnji sa američkim organima reda. Detalji će biti naknadno saopšteni. Konferencija za medije održaće se danas u 11 časova u Mar-a-Lagu. Hvala vam na pažnji! – naveo je Tramp.

U noći između petka i subote brojne eksplozije su odjeknule u Karakasu. Građani su naveli da su se čuli avioni koji nadleću grad.

U ovom trenutku i dalje nije najjasnije koji ciljevi su sve gađani.

Ministar odbrane Venecuele Vladimir Padrino Lopes objavio je da se raspoređuju vojne snage širom zemlje.

U video obraćanju Padrino Lopes je pozvao na ujedinjeni front otpora protiv „najgore agresije ikad“ na Venecuelu. On je dodao da Venecuela sledi „Madurova naređenja“ da se sve oružane snage rasporede.

„Napali su nas, ali nas neće pokoriti“, rekao je ministar odbrane.

Pre Trampove izjave vlada Venecije je optužila SAD za napad na civilne i vojne objekte i to nazvala „imperijalističkim napadom“ i pozvala građane da izađu na ulice.

Kako javlja agencija AP, nije odmah jasno ko upravlja zemljom, i gde se nalazi Maduro. Tramp je dao izjavu o napadu na svojoj mreži Trut Soušal oko 4.30 po vremenu na istočnoj obali u SAD (10.30 po srednjoevropskom vremenu), dva i po sata posle objava o napadu.

Sam napad je trajao manje od 30 minuta, ali nije bilo jasno da li se očekuje još akcija, mada je Tramp u svojoj objavi rekao da su udari izvedeni „uspešno“, piše agencija AP.

Uoči napada, američka Savezna uprava za avijaciju (FAA) izdala je zabranu američkim komercijalnim letovima u vazdušnom prostoru Venecuele zbog „tekuće vojne aktivnosti“.

Udar je izvršen u vreme kada je Tramp pojačao napade na Madura, koji je optužen za narko terorizam u SAD. Američka Centralna obaveštajna agencija (CIA) je iza napada dronovima na pristanišni objekat u Venecueli za koji se veruje da su ga koristili venecuelanski narko karteli, u prvoj direktnoj operaciji na venecuelanskom tlu od kada su SAD počele napade na brodove osumnjičene za prevoz droge u septembru.

Tramp je mesecima pretio da bi uskoro mogao da naredi udare na ciljeve u Venecueli posle više meseci napada na brodove koje SAD optužuju da prevoze drogu. Maduro je osudio američke vojne operacije kao slabo prikriven napor da njega svrgne sa vlasti, prenosi agencija AP.

Oružani pojedinci i uniformisani članovi civilne milicije izašli su na ulice nekih kvartova u Karakasu koji se dugo smatrao uporištem vladajuće partije. Međutim u drugim delovima grada, ulice su ostale prazne više sati posle napada, delovi grada su bez struje, ali se vozila slobodno kreću, prenosi agencija AP.

Dim se vidi kako se diže iz hangara vojne baze u Karakasu, dok je još jedan vojni objekat u glavnom gradu bez struje, prenosi agencija AP koja prenosi i da su u video snimcima dobijenim iz Karakasa i jednog neidentifikovanog priobalnog grada vidi dim i tragovi u nebu, kao i eksplozije koje osvetljavaju pejzaž.

