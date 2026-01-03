Trampovo obraćanje iz Mar-a-Lago: Mi ćemo upravljati Venecuelom…

Predsednik SAD Donald Tramp obratio se iz Mar-a-Lago rezidencije gde govorio o napadu koji je izveden na prestonicu Venecuele i hapšenju predsednika Nikolasa Madura.

Tramp izjavio je da su američke oružane snage po njegovom nalogu izvele “izvanrednu vojnu operaciju“ u prestonici Venecuele, Karakasu, koja je rezultirala hapšenjem predsednika te zemlje Nikolasa Madura i njegove supruge Silije Flores.

– Po mom nalogu, Oružane snage SAD sprovele su izvanrednu vojnu operaciju u glavnom gradu Venecuele. Korišćena je ogromna američka vojna moć – vazdušna, kopnena i pomorska – za spektakularni napad. Bio je to napad kakav ljudi nisu videli od Drugog svetskog rata. Cilj je bio da se protiv zakonski neodgovornog diktatora Nikolasa Madura sprovede pravda – izjavio je Tramp.

Operacija pod kodnim nazivom “Absolute Resolve“ (Apsolutna odlučnost) izvedena “savršenom preciznošću“ i da nijedan američki vojnik nije poginuo, niti je izgubljena vojna oprema.

– Sve venezuelske vojne kapacitete naši vojnici, u saradnji sa američkim organima reda, brzo su onemogućili i uspešno uhapsili Madura u mrtvom toku noći. Bio je mrak. Svetla Karakasa su uglavnom bila ugašena zahvaljujući našem iskustvu. Operacija je bila smrtonosna, ali predsednik i njegova supruga su zarobljeni i sada se suočavaju sa američkom pravdom – rekao je Tramp.

On je dodao da su Maduro i Flores optuženi pred Južnim okrugom Njujorka za “smrtonosni narko-terorizam protiv SAD i njenih građana“.

– Želim da se zahvalim našim vojnicima koji su postigli izvanredan uspeh preko noći, neverovatnom brzinom, snagom, preciznošću i kompetencijom. Nijedno američko vojno vozilo nije izgubljeno, nijedan pripadnik snaga nije poginuo. Američka vojska je najjača i najstrašnija na svetu, sa sposobnostima i veštinama koje naši neprijatelji teško mogu i da zamisle – istakao je predsednik.

Tramp je rekao da će SAD upravljati zemljom dok ne bude moguće sprovesti “bezbedan, pravičan i promišljen“ prelaz vlasti.

– Ne želimo da neko drugi preuzme kontrolu nad Venezuelom bez interesa venezuelskog naroda. Bićemo tu sve dok se ne ostvari pravičan prelaz vlasti. Želimo mir, slobodu i pravdu za veličanstveni narod Venecuele, uključujući mnoge koji sada žive u SAD i žele da se vrate u svoju domovinu – naveo je predsednik SAD.

Tramp je istakao i da je proizvodnja nafte u Venecueli bila „totalni fijasko“ poslednjih decenija, a operacija SAD je, kako je rekao, omogućila kontrolu nad energetskim resursima zemlje dok se ne sprovede prelaz vlasti.

Tramp rekao je danas da su SAD spremne da pokrenu drugi talas napada na Venecuelu ukoliko bude potrebno i naglasio da u okviru nove američke strategije nacionalne bezbednosti američka dominacija na zapadnoj hemisferi “više nikada neće biti dovedena u pitanje”.

– Spremni smo za drugi talas, zapravo mnogo veći – naveo je Tramp, dodajući da je vojska pretpostavljala da će biti potreban drugi talas, ali da je prvi napad bio “toliko uspešan da verovatno neće biti neophodan”.

Govoreći o, kako je rekao, ideološkim osnovama operacije, Tramp je naveo da su postupci Venecuele bili u “grubom kršenju osnovnih principa američke spoljne politike stare više od dva veka”, pozivajući se na Monroovu doktrinu.

– Pomalo smo je zaboravili, bila je veoma važna, ali smo je zaboravili – rekao je Tramp.

Prema njegovim rečima, u okviru nove strategije nacionalne bezbednosti, američka dominacija na zapadnoj hemisferi „više nikada neće biti dovedena u pitanje“.

– Ponovo potvrđujemo američku moć na veoma snažan način u našem matičnom regionu – istakao je Tramp.

Tramp je naveo da je, kako tvrdi, Madurova vlada “ispraznila zatvore i poslala najgore i najnasilnije kriminalce u Sjedinjene Države”, optužujući ih da su bili trgovci drogom i vođe narko-kartela.

On je ponovio i tvrdnje da je Venecuela “ukrala” američku naftu, navodeći da su američke kompanije izgradile naftnu industriju te zemlje.

Američki predsednik potom je naglasio da predsednik Venecuele Nikolas Maduro, “više nikada neće moći da preti američkim građanima niti građanima Venecuele”.

Tramp je naveo i da su svetla u Karakasu tokom američkog napada bila isključena zahvaljujući određenoj ekspertizi kojom SAD raspolažu.

– Bilo je mračno i bilo je smrtonosno – rekao je Tramp, ocenjujući napad kao izuzetno uspešan.

On je istakao da bi javnost, kako je naveo, bila “veoma impresionirana” da je mogla da vidi ono što je on video tokom operacije, dodajući da je reč o “neverovatnom prizoru”.

(Pančevac)