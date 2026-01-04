Evo šta mora da bude na trpezi za Badnji dan

Badnji dan je uvod u Božić i jedan od najposebnijih dana u godini. Trpeza je tog dana posna, ali bogata simbolikom, mirisima i jelima koja se prenose generacijama. Sve što se nađe na stolu ima svoje značenje i veruje se da donosi sreću, zdravlje i blagostanje u domu.

Pogača ili posna česnica – simbol zajedništva i sreće

Centralno mesto zauzima pogača ili posna česnica. U nekim domovima u nju se stavlja novčić ili zrno žita – ko ga pronađe, veruje se da će ga kroz godinu pratiti sreća. Pogača se lomi rukama, kao znak sloge i porodice okupljene za istim stolom.

Riba na Badnji dan – čista i simbolična trpeza

Na Badnje veče obavezno se sprema riba, najčešće pečena ili pržena, a može i u rerni sa povrćem. U hrišćanskoj tradiciji riba simbolizuje duhovnu čistotu i novi početak, pa je zato nezaobilazno jelo ovog dana. Uz ribu se često služe krompir, povrće ili salate.

Prebranac, pasulj i posna jela koja greju dom

Skromno, a bogato i tradicionalno – prebranac ili posni pasulj jedno je od jela bez kog Badnje veče gotovo ne prolazi. Podseća na post, zahvalnost i smirenost pred Božić.

Mnogi spremaju i posnu sarmu punjenu pirinčem, pečurkama ili orasima. Jelo se priprema unapred, što olakšava pripreme u kući.

Pite, proje, zeljana i domaće poslastice

Na trpezi se često nađu posne pite – krompiruša, zeljana, pita sa pečurkama, proja ili integralna varijanta bez mlečnih dodataka. Ova jela čine sto bogatim i gurmanskim, a opet u skladu sa postom.

Suvo voće, orasi i med – za slatku i plodnu godinu

Suve šljive, smokve, orasi, bademi, lešnici simbolizuju plodnost, dobro zdravlje i dug život. Posebno je važno voće i med, jer se veruje da godina treba da bude slatka, mirna i puna radosti. Često se poslužuje i vino, a ponegde i malo rakije – simbolično, u duhu praznika.

Badnja dekoracija i običaji za kućni mir

Trpeza se ukrašava slama, žitom, grančicom badnjaka, svećom i tradicionalnim motivima. Ovi simboli unose u dom mir i toplinu, a Badnji dan postaje trenutak sabranosti, molitve i pripreme za Hristovo rođenje.

(LepaiSrećna)