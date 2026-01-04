Oglasili se „Putevi Srbije“: Evo kakvo je stanje na granicama i naplatnim stanicama

Na putu Užice-Zlatibor saobraćaj se usporeno odvija u oba smera, a na graničnim prelazima se beleže zadržavanja za putnička vozila u trajanju od najviše 40 minuta, saopštilo je JP „Putevi Srbije“.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema informacijama Uprave granične policije u 13.15 časova, na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu, zadržavanje za putnička motorna vozila je 30 minuta, dok se na Sremskoj Rači, na izlazu, putnička motorna vozila zadržavaju 20 minuta, kao i na Gostunu, na ulazu.

Na graničnom prelazu Preševo, na ulazu, zadržavanje za putnička motorna vozila je 40 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

