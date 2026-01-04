Potvrđeno: Srbin Stefan I. stradao u požaru u Kran-Montani

KRAN MONTANA – Među žrtvama požara koji je u novogodišnjoj noći izbio u baru „Konstelasion“ u švajcarskom odmaralištu Kran-Montana nalazi se i srpski državljanin Stefan I. (31), koji je izgubio život dok je spasavao goste iz zapaljenog bara.

Ambasador Srbije u Švajcarskoj Ivan Trifunović izjavio je danas da je, nažalost, izvesno da je srpski državljanin Stefan I. nastradao u požaru u diskoteci u Kran-Montani i dodao da je to potvrdila i njegova porodica.

„Mi smo to saznali od njegove porodice, ali još uvek nemamo zvaničnu konfimaciju od švajcarske policije. Njegova porodica je preko DNK analize došla do tog saznanja i sasvim je izvesno da je on, nažalost, preminuo“, rekao je Trifunović za Tanjug.

Naveo je da je jedan od najčitanijih listova u Švajcarskoj „Blik“ preneo da su očevici rekli da je Stefan izlazio i ulazio u klub, pokušavajući da spasava druge ljude.

„Spasio je, izgleda, nekoliko ljudi. Međutim, nažalost, u poslednjem naporu nije uspeo da izađe i preminuo je“, kazao je Trifunović.

Dodao je da se u početku verovalo da je mladić, koji se vodio kao nestao, među četvoro povređenih Srba, ali da se ispostavilo da to nije slučaj.

„I sad imamo imena četvoro povređenih, zvanično od švajcarske policije, dvojica njih su transportovani u Nemačku na dalje lečenje, naša ambasada aktivno pomaže jednoj od porodica u logistici, tako da imamo četiri povređena i, nažalost, Stefan I. je preminuo“, naveo je Trifunović.

Kada je reč o povređenim Srbima, on je rekao da niko od njih nije u životnoj opasnosti.

„Oni imaju opekotine različitog stepena, neko teže, neko blaže, međutim ono što nam je javljeno je da su svi van životne opasnosti“, istakao je ambasador.

Dodao je da za sada nema indikacija da ima još srpskih državljana koji su povređeni ili nastradali u požaru.

„Nije sigurno, ali čini mi se da još nekoliko državljana nije identifikovano u smislu čiji su državljani i ko su, međutim još uvek nemamo zvanični broj, još uvek ostaje ono što je bilo na konferenciji za štampu, a to je 40 preminulih i po nekim izveštajima 119, po nekim 121 povređen“, naveo je ambasador.

Istakao je da su švajcarske vlasti vrlo odgovorne i ne žele da istrčavaju u javnost sa informacijama koje su neproverene, naročito kada je reč o istrazi i uzrocima požara.

„Naš tim iz ambasade je još od 1. januara, kad se ovo desilo, odmah stupio u akciju, oni su na raspolaganju 24 sata dnevno. Mi smo objavili na našem sajtu i u našoj štampi kontakt telefone kako ambasade tako i konzulata u Cirihu i, takođe, direktno švajcarskih vlasti gde oni mogu da se obrate. Kao što rekoh, mi smo u kontaktu sa dve porodice, pomažemo jednima i drugima koliko možemo i, naravno, mi smo na raspolaganju bilo kome da je potrebna pomoć“, rekao je Trifunović.

Švajcarski „Blik“: Srbin Stefan I. spasao nekoliko ljudi pre no što je i sam nastradao

Stefan I, koji je radio u obezbeđenju bara, spasao je nekoliko gostiju iz plamena pre nego što je i sam poginuo, prenosi danas švajcarski dnevni list „Blik“.

Kada je izbio požar, prvo je izgurao nekoliko gostiju napolje, a zatim se vratio u plamen da spase još ljudi, u činu koji ga je koštao života, navodi list, koji ističe da se postepeno pojavljuju novi detalji o žrtvama kao i o herojskim delima koja su se dogodila tokom požara.

Do samog kraja, porodica se nadala da je Stefan, koji je rođen u Srbiji, a navodno je živeo u Švajcarskoj 20 godina i imao državljanstvo, još uvek živ.

Njegov mobilni telefon, koji je očigledno ostao dostupan nakon požara, ulio im je nadu.

Francuskinja koja je uspela da pobegne na vreme opisala je Stefana, pripadnika obezbeđenja, kao nekoga ko je bez oklevanja krenuo u opasnost da zaštiti druge, opisujući njegov podvig kao izuzetno hrabar i nesebičan čin usred nastalog haosa.

U nesreći koja se dogodila u popularnom baru stradalo je 40, a povređeno 119 osoba, među kojima je povređeno i četvoro državljana Srbije, dok se tačan broj prisutnih ne zna, a do sada je identifikovano 24 stradalih.

Švajcarska policija identifikovala još 16 žrtava požara u Kran Montani

Švajcarska policija saopštila je danas da je identifikovala još 16 žrtava požara u baru u Kran Montani koji je izbio tokom proslave Nove godine.

Kako je navedeno, među njima je 10 Švajcaraca, dve osobe su iz Italije, jedna je italijansko-emiratskog porekla, jedna osoba je iz Rumunije, jedna iz Francuske i jedna iz Turske.

Kantonalna policija prethodno je saopštila da su identifikovana tela još četiri osobe koje su poginule u požaru, preneo je Rojters.

U pitanju su bile dve Švajcarkinje starosti 24 i 22 godine, zajedno sa dvojicom Švajcaraca starosti 21 i 18 godina.

Policija Valea saopštila je da su oni identifikovani i da su njihova tela vracena porodicama.

Zvaničnici još uvek pokušavaju da identifikuju mnoge od poginulih.

Za sada su identifikovane ukupno 24 osobe.

Dva menadžera švajcarskog bara „Konstelasion“ u Kran Montani, u kojem je tokom novogodišnjeg slavlja u požaru poginulo najmanje 40 ljudi, stavljena su pod krivičnu istragu.

Menadžeri su osumnjičeni za ubistvo iz nehata, nanošenje telesnih povreda iz nehata i izazivanje požara iz nehata, prema informacijama švajcarske policije.

U Kran-Montani posle mise održana „tiha šetnja“ do kluba „Konstelasion“

U švajcarskom gradu Kran-Montana danas je održana „tiha šetnja“ u kojoj je, nakon mise u kapeli Svetog Kristofa, učestvovalo više od hiljadu ljudi u znak poštovanja prema žrtvama požara koji je 1. januara izbio u klubu u tom gradu, kada je poginulo 40 a povređeno više od 100 pretežno mladih uključujući tinejdžere, prenosi švajcarski list „Temp“.

Ljudi su u tišini prošetali od kapele do zgrade u kojoj se nalazi klub „Konstelasion“, koji je izgoreo u požaru tokom proslave Nove godine, gde je ostavljeno na stotine sveća i buketa cveća, kao i plišane igračke.

U povorci su bile porodice i prijatelji žrtava, kao i mladi ljudi.

Prema poslednjim podacima koje je dostavio Savezni zavod za civilnu zaštitu, 35 povređenih u požaru do sada je prebačeno u evropske zemlje u okviru Mehanizma civilne zaštite Evropske unije a još dvoje ce uskoro biti prebačeno.

Pravosudne vlasti Valea juče su objavile da su pokrenule krivičnu istragu protiv dvojice menadžera hotela „Konstelasion“, dok je od jutros identifikovano 16 novih osumnjičenih.

Francuska televizija BFM je prenela svedočenje bivšeg zaposlenog u tom klubu, koji je govorio o „nedostatku aparata za gašenje požara“ i „osoblju koje nije upoznato sa postupcima u slučaju požara“.