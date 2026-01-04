Predstavnici MOL-a dolaze u NIS i započinju dubinsku analizu

Mađari će izvršiti monitoring celokupnog poslovanja NIS-a, a posetiće Rafineriju u Pančevu, Petrojemiju, benzinske stanice i druga važna postrojenja i kapacitete.

Predstavnici mađarskog MOL-a će sledeće sedmice doći u Naftnu industriju Srbije i započeti dubinsku analizu poslovanja kompanije (due diligence) i tokom posete obići, kako se očekuje, sve važne kapacitete NIS-a, saznaje Tanjug.

Mađari će izvršiti monitoring celokupnog poslovanja NIS-a, a posetiće Rafineriju u Pančevu, Petrojemiju, benzinske stanice i druga važna postrojenja i kapacitete.

To je, inače, uobičajen proces kada se kupuju naftne kompanije.

Ministarstvo finansija SAD izdalo je kompaniji NIS 31. decembra posebnu licencu kojom se kompaniji ponovo omogućava obavljanje operativnih aktivnosti zaključno sa 23. januarom 2026. godine, a ovom licencom kompaniji se omogućava održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji se odnose na NIS i njegova operativna zavisna društva, uključujući ponovno pokretanje rafinerijske prerade, uvoz sirove nafte i obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, saopštila je kompanija.

