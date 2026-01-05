BiH: 4 državljanke Srbije spasene u brdima kod Goražda

Obilne snežne padavine stvorile su probleme u saobraćaju i u Goraždu, što je dovelo do otežanog kretanja, nestanka struje, oborenog drveća i porasta vodostaja.

Timovi kantonalnih i lokalnih službi civilne zaštite, kao i komunalnih preduzeća i službi za održavanje puteva, nalaze se na terenu i koordinisano rade na čišćenju snega kako bi se obezbedilo nesmetano kretanje.

Povećanu opasnost i teške uslove ilustruje i akcija spasavanja u okolini Goražda. Četiri državljanina Srbije koji su se juče popodne izgubili u brdima kod Rosijevića, kod Goražda, pronađeni su zahvaljujući brzoj reakciji Kantonalne uprave civilne zaštite BPK Goražde i gorskih spasilaca.

Prema informacijama iz Kantonalnog operativnog centra, četiri žene iz Srbije koje su putovale iz Sarajeva u Srbiju zbog pogrešne navigacije izgubile su se u selu Rosijevići, Grad Goražde, gde su se zaglavile zbog obilnih snežnih padavina i lošeg stanja na putu. Zbog nepristupačnog terena, zatrpanog snegom i oborenim drvećem, spasioci su morali da prepešače poslednja dva kilometra do njih šumskim putem. Devojčice su pronađene u stabilnom stanju i prevezene u Goražde, gde im je obezbeđen noćni smeštaj.

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Goražde intervenisali su u više navrata uklanjanjem oborenog drveća sa puteva, u saradnji sa policijom i opštinskim službama, a jedno od drveta je čak palo i na automobil u centru grada, gde srećom niko nije povređen.

Zbog obilnih snežnih padavina došlo je do prekida u napajanju električnom energijom u mestima Osanica-Ilovača-Orahovice, kao i mestima Bogušići-Skravnik, Podkozora. Pomenuta mesta su i dalje bez napajanja električnom energijom. Ekipe za intervencije su na terenu i rade na otklanjanju kvarova.

Došlo je i do povećanja vodostaja i vodotoka na području BPK Goražde. Vodostaj reke Drine, izmeren jutros u 9 časova, iznosio je 153 cm.

