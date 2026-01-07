Radost, mali korinđaši u Hramu Preobraženja Gospodnjeg

Jedan od specifičnih običaja u Vojvodini koji je direktno povezan sa Badnjim večerom jeste korinđanje, koje spada u grupu koledarskih običaja. Pogledajte kao je su mali sugrađani korinđaši poseti za Badnje veče Hram Preobraženja Gospodnjeg u Pančevu.

Korinđanje je običaj podrazumeva da se deca maskiraju i u grupama obilaze kuće, pevajući posebne božićne pesme, poznate kao korinđaške pesme. U zamenu za pesmu i blagoslove, domaćini i domaćice daruju decu kolačima, slatkišima, suvim voćem, naročito orasima i šljivama, a ponekad i novcem.

Korinđaške pesme su obično kratke, duhovite i zabavne, i u njima deca na simpatičan način traže darove od domaćina. Mnoge od ovih pesama postale su popularne u većini vojvođanskih sela i nose sa sobom specifičan humor i radost. Neke od najpoznatijih pesama su:

„Ja sam mali Iva, trčim preko njiva, njive se zelene, gazde se vesele“

„Ja sam mali korinđaš, daj mi gazda šta imaš, vina ili rakije, evo Božić ispred kapije“

„Da vam ljubav bude najlepši san, želim vam sve najlepše za Badnji dan“

„Ja sam mali Pera, ujela me kera za nogu, za ruku daj mi gazda jabuku, ako nemaš jabuku daj mi krušku, ako nemaš krušku, razbiću ti njušku“…

(Pančevac)

Konjanici s badnjakom prodefilovali ulicama Pančeva