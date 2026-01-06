Pančevo Pančevo u slikama

Gradonačelnik Stevanović prisustvovao paljenju badnjaka

U Hramu Uspenja Presvete Bogorodice održana je liturgija i paljenje badnjaka, kojima je prisustvovao gradonačelnik Aleksandar Stevanović zajedno sa mnogobrojnim vernicima.

17:13

06.01.2026

Foto: Grad Pančevo

Srećni i od Boga blagosloveni Badnji dan i Badnje veče!
Na Badnji dana, uoči Božića, najradosnijeg hrišćanskog praznika, u Hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Pančevu, održana je liturgija i tradicionalno paljenje badnjaka, kojima je prisustvovao gradonačelnik, Aleksandar Stevanović zajedno sa mnogobrojnim vernicima.
Neka radost praznika Hristovog rođenja donese mir, slogu i blagostanje u svaki dom!

Mesna zajednica „Mladost“ i hram Svetog Save u Pančevu organizovali su na Badnje veče osvećenje i paljenje badnjaka u porti hrama. Događaju je prisustvovao veliki broj ljudi.

Bio je organizovan i prateći program u okviru kojeg je organizovana podela medenjaka i slatkiša najmlađima. Za odrasle je služeno kuvano vino i rakija.

(Pančevac)

