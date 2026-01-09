Ribočuvarska služba: Oduzete 223 mreže, podnete 3 prijave

Pripadnici Ribočuvarske službe Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine“ u pojačanim kontrolama ribolovnih područja tokom božićnih i novogodišnjih praznika pronašli su i oduzeli 223 mreže, ukupne dužine 6.790 metara.

Zaplenjeno je i više komada zabranjenog alata za ribarenje, a protiv tri lica podnete su prijave zbog nedozvoljenog ribolova.

Uprkos otežanim vremenskim uslovima, u cilju sprečavanja ribokrađe i zaštite prirodnih resursa, intenziviran je nadzor Dunava, kompletne kanalske mreže Dunav–Tisa–Dunav, kao i svih zaštićenih područja pod upravom JVP „Vode Vojvodine“.

Ovakve aktivnosti, koje ribočuvari sprovode i u najzahtevnijim okolnostima, jasno pokazuju opredeljenost Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine“ da kontinuirano radi na zaštiti ribljeg fonda i očuvanju vodnih resursa, bez obzira na složene meteorološke uslove i period godine, kao i da nezakonite aktivnosti neće biti tolerisane.

(Pančevac)