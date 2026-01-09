JKP Higijena isporučuje so vrtićima, uz čišćenje snega u gradu

Zaposleni u „Higijeninoj“ RJ „Čistači“ posipali su prethodnih dana so i čistili sneg sa pešačkih staza, autobuskih stajališta, gradskog trga i prilaza pešačkim prelazima i javnim ustanovama.

Danas su podelili džakove soli vrtićima PU „Dečja radost“. Posle čišćenja centra grada, prema planu su usledila okolna naselja. Kontrolori „Parking-servisa“ čistili su zonirana parking-mesta i još ne kontrolišu naplatu parkiranja.

Raspored čišćenja zavisi od snežnog nanosa. Zasad su pređena naselja: Tesla, Kotež (I i II), Strelište, Sodara, Mladost i Vojlovica. Izlazak na teren predviđen je kada visina belog pokrivača pređe pet centimetara, po prestanku padavina. Ukoliko se one ne zaustave, posao se ipak započinje da bi građani mogli sigurno da se kreću i da bi se u gradu sve odvijalo bez smetnji. Održava se i prohodnost pristupnog puta do deponije.

U magacinu preduzeća pripremljeno je dovoljno soli (dvadeset tona) i tečnosti – četiri hiljade litara emulzije na bazi kalcijum-hlorida. Mehanizaciju čine dve male utovarne mašine sa kašikom i daskom za sneg, traktor sa daskom za čišćenje snega, traktor za posipanje tečnosti i rasturivač soli.

Vremenska prognoza se i dalje prati redovno.

(Pančevac/ePančevo)