Stigao napadač Dušan Jovanović: Priključio se ekipi na pripremama u Antaliji

Železničar je angažovao novo pojačanje! U klub iz Pančeva stigao je doskorašnji napadač Partizana Dušan Jovanović, koji je potpisao ugovor do leta 2028.

Talentovani špic, rođen 2006. u Smederevu, odmah po potpisivanju ugovora priključio se ekipi na pripremama u Antaliji i stavio na raspolaganje treneru Radomiru Kokoviću.

Jovanović je prošao kompletnu školu Partizana. U prvom delu ove sezone odigrao je ukupno sedam mečeva za prvi tim, a bio je i strelac u utakmici protiv AEK Larnake u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

U nastavku karijere braniće boje Železničara i zbog toga ne skriva zadovoljstvo.

– Prvi utisci su super! Ekipa me odlično prihvatila, znam od ranije par igrača. Trudiću se da se što pre uklopim. Železničar daje šansu mladim igračima, i to je glavni razlog mog dolaska. Sviđa mi se stil igre koji zagovara trener. Mislim da će mi to odgovarati – prvi su utisci Jovanovića.

Ciljevi u novom klubu su jasni:

– Znam da Železničar želi ulazak u plej-of i ako je moguće da ostvari plasman u Evropu. Na meni je da dam sve od sebe i pomognem ekipi da ostvari te ciljeve.

Za navijače, samo jedna poruka:

– Mogu da očekuju od mene maksimalnu posvećenost. Pozivam ih da dolaze u što većem broju na naše utakmice u Pančevu – zaključio je Jovanović.

Dolaskom 19-godišnjeg napadača nastavlja se realizacija vizije Železničara – ulaganje i razvijanje mladih igrača.

(Pančevac)