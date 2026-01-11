Napadač Sumaila Vasiu iz Gane četvrto pojačanje Pančevaca

Železničar je angažovao i četvrto pojačanje ovog januara – u Pančevo je stigao doskorašnji napadač belgijskog Lokerena napadač Sumaila Vasiu, koji je ozvaničio ugovor na dve i po godine i priključio se ekipi na pripremama u Antaliji.

Talentovani igrač, rođen 2004. godine u Gani, pojačaće konkurenciju u napadu Železničara, gde je u najvećem delu jesenje sezone neprikosnoven bio njegov sunarodnik Kvaku Karikari. U međuvremenu, istu poziciju u Železničaru je dopunio i Dušan Jovanović.

Vasiu je sezonu počeo u Lokerenu. Na 14 utakmica za taj klub upisao je dva pogotka. Prethodno je bio član španskog San Pedra, a prve fudbalske korake je napravio u Right to Dream, dobro poznatoj fudbalskoj akademiji u Gani.

U prvom razgovoru sa klupski sajt i YouTube kanal, Sumaila nije krio zadovoljstvo zbog dolaska u Pančevo.

– Dopada mi se kako su me dočekali saigrači i stručni štab. Prvi utisci su dobri i drago mi je da sam ovde – počeo je Vasiu i istakao da ga krase brzina, snaga i osećaj za gol.

Na pitanje šta je ključan razlog u odluci da obuče dres Železnčara, odgovorio je:

– Pričao sam sa trenerom, rekao mi je kakvi su mu planovi i predočio mi detalje. Ono što sam čuo mi savršeno odgovara i zbog toga sam došao u Železničar. Mislim da je to najbolja odluka za mene.

Kada je reč o planovima za nastavak sezone, Sumaila je jasan:

– Tu sam da svojim kvalitetima pomognem timu da ostvari što bolje rezultate. Jedva čekam da istrčim na teren pred naše navijače.

Podsetimo, pre napadača iz Gane u Železničar su došli i Davorin Tošić, Klemon Lerno i pomenuti Dušan Jovanović.

(Pančevac)