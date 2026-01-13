Šta po kineskom horoskopu donosi 2026.

Kineska nova godina počinje 17. februara, a 365 dana biće u znaku Vatrenog konjaKineska (lunarna) Nova godina jedan je od najznačajnijih praznika u istočnoj tradiciji, a svake godine nosi simboliku nove životinje i elementa koji, prema verovanjima, utiču na kolektivnu i ličnu energiju.

Kineska Nova godina počinje 17. februara 2026, a traje do 5. februara 2027. godine. Za razliku od gregorijanskog kalendara, datum se svake godine menja jer je zasnovan na lunarnim ciklusima.

Ova godina protiče u znaku Konja, uz element Vatre, što je čini Godinom Ognjenog Konja.

Konj je sedmi znak kineskog zodijaka i simbolizuje slobodu i nezavisnost, kretanje, akciju i napredak, hrabrost, samopouzdanje i snažnu volju.

Foto: unsplash.comElement Vatre pojačava ove osobine, donoseći intenzivnu energiju, strast i ambiciju, brze promene i iznenadne preokrete. Ova kombinacija ukazuje na godinu u kojoj će dominirati dinamika, potreba za ličnim izborima i želja da se „ne cupka u mestu“.

Kako će Godina Ognjenog Konja uticati na svaki znak?Pacov (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Godina donosi brz tempo i potrebu za prilagođavanjem. Dobra je za učenje i nova iskustva, ali zahteva oprez u odlukama.

Vo (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Ispit strpljenja i discipline. Upornost će biti nagrađena, posebno u poslu i finansijama.

Tigar (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Jedan od najpovoljnijih znakova u ovoj godini. Energija Konja podržava hrabrost, vođstvo i nove početke.

Zec (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Može osetiti pritisak zbog ubrzanog ritma godine. Ključ uspeha je fleksibilnost i unutrašnja ravnoteža.

Zmaj (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Visoka energija i prilike za velike projekte. Dobra godina za ambiciozne planove i javni uspeh.

Foto: unsplash.comZmija (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Intuicija i strategija dolaze do izražaja. Povoljno vreme za pametno planiranje i dugoročne odluke.

Konj (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Ovo je vaša godina (Ben Ming Nian), što donosi snažan uticaj. Mnogo prilika, ali i rizik od impulsivnosti — oprez je neophodan.

Koza (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Fokus na odnose, kreativnost i emocionalnu stabilnost. Dobra godina za ljubav i umetničke poduhvate.

Majmun (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Društveno aktivna godina sa puno prilika za kreativne i nestandardne ideje.

Petao (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Povoljna godina za karijeru i finansije, uz naglasak na disciplinu i preciznost.

Pas (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Nagrada za lojalnost i predan rad. Dobro vreme za jačanje odnosa i porodičnih veza.

Foto: unsplash.comSvinja (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Mirnija energija u odnosu na druge znakove. Godina je povoljna za unutrašnji balans i lični razvoj.

