Odličan start Železničara na pripremama u Antaliji: Đuričić pogodio za pobedu

Na prvoj kontrolnoj utakmici tokom zimskih priprema u Antaliji, fudbaleri Železničara ostavili su dobar utisak i minimalnim rezultatom 1:0 savladali slovenački Aluminij.

Duel bez mnogo rizika i izrazitih prilika odlučen je sredinom drugog poluvremena preciznim udarcem kapitena Nikole Đuričića.

U uslovima koji nisu pogodovali atraktivnoj igri uz vetar i povremenu kišu oba tima su od samog starta ušla oprezno u meč. Prvo poluvreme proteklo je u borbi na sredini terena, bez većih uzbuđenja pred golovima.

Aluminij je prvi zapretio u 12. minutu, kada je posle tečne akcije kapiten Šaubah došao u priliku za udarac, ali je Jusif pravovremeno reagovao i izbacio loptu u korner. Odgovor Železničara stigao je u 28. minutu posle dugog auta Marka Konatara, Dušan Jovanović je šutirao sa ivice kaznenog prostora, ali bez promene rezultata.

Slovenački tim je u završnici prvog dela imao dve izgledne šanse. Najpre je Petar Petriško oprobao udarac iz slobodnog udarca sa dvadesetak metara, ali je Lukić bio siguran. Samo minut kasnije, isti igrač je asistirao Saitskom, koji je u povoljnoj situaciji prebacio gol.

Tokom pauze, oba trenera Radomir Koković i Juro Arsić izvršili su brojne izmene kako bi pružili priliku igračima sa klupe.

U nastavku je Železničar zaigrao organizovanije i konkretnije. Jevremović je u 50. minutu pokušao udarac iz daljine, a inicijativa crno-belih krunisana je u 61. minutu. Posle odbitka sa ivice šesnaesterca, kapiten Nikola Đuričić je iz prve snažno zahvatio loptu i pogodio suprotni ugao gola ispostaviće se, odlučujući trenutak utakmice.

Samo nekoliko minuta kasnije Silvester Džasper je imao priliku da udvostruči prednost, ali je golman Raduha odbranio njegov šut. Džasper je bio aktivan i u 79. minutu, kada je precizno centrirao sa leve strane, a novajlija Vasiu je glavom šutirao — lopta je završila u korneru.

Do poslednjeg zvižduka Železničar je kontrolisao dešavanja na terenu i ostavio bolji utisak, ali bez novog pogotka.

Narednu proveru u Antaliji ekipa Železničara ima u sredu, 14. januara, kada će snage odmeriti sa poljskom Lehijom.

Železničar je igrao u sastavu: Lukić, Jusif, Milikić, Kosanović, Konatar, Mitrović, Knežević, Kuljanin, Tošić, Cvetković, Jovanović D. Igrali su još:

Stevanović, Vidojević, Zečević, Savadogo, Đuričić, Tegeltija, Pirgić, Lerno, Jevremović, Džasper, Jovanović N, Šekularac, Vasiu.