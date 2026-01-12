Koković iz Antalije: Zadovoljan sam igrom

Rezultat kao rezultat, lepa pobeda, ali svakako to nije prioritet u ovoj fazi priprema. Prioritet je implementacija novih igrača u naš sistem u shvatanju novih principa, zahteva

Trener Železničar Radomir Koković zadovoljan je igrom svog tima u pobedi nad NK Aluminij u prvoj pripremnoj utakmici u Antaliji – 1:0.

– Jako teški vremenski uslovi, jak vetar je duvao celu utakmicu. Igrali smo prvo poluvreme uz vetar i pasovi dubinski nisu bili mogući da se odigravaju. Rezultat kao rezultat, lepa pobeda, ali svakako to nije prioritet u ovoj fazi priprema. Prioritet je implementacija novih igrača u naš sistem u shvatanju novih principa, zahteva. Na tome radimo od starta priprema i to je danas izgledalo dosta korektno – istakao je Koković.

Nikola Đuričić, strelac jedinog pogotka u pobedi Železničara nad NK Aluminij (1:0) na pripremama u Antaliji, smatra da je energija ekipe bila dobra i da su se saigrači i on dobro snašli u teškim vremenskim uslovima. – Dobro smo se snašli u otežanim vremenskim uslovima. Bio je jak vetar, kiša… Ovo je bila idealna prilika da pokažemo šta smo do sad radili na treninzima i vidimo kako su se novajlije privikle na naš sistem. Energija je bila dobra, pristup je bio dobar. Polako implementiramo sve ono što radimo na treningu. S obzirom na to da je prva utakmica, mogu da budem zadovoljan. Dosta stvari što šef zahteva od nas odradili na dobar način – rekao je Đuričić.

Drugo poluvreme je proteklo u dominaciji Železničara, a sve je krunisano golom Nikole Đuričića u 61. minutu.

– Generalno mogu da budem zadovoljan. Drugo poluvreme smo dosta kontrolisali dešavanja na terenu, bili visoko, na protivničkoj polovini, mogli smo da damo još koji gol, ali nismo. S obzirom na vremenske okolnosti u kojima se igrala utakmica, zadovoljan sam.

Prve minute upisale su i novajlije – Dušan Jovanović, Sumaila Vasiu, Klemon Lerno i Abdul Savadogo.

– Svideo mi se način na koji su ušli u utakmicu u smislu energije. Svideo mi se stav, svideo mi se pristup. Pokazali su jednu ozbiljnost i da su sa pravom dovedeni u naš tim. Od svih njih očekujem mnogo – zaključio je Koković.

Železničar drugi pripremni meč igra u 14. januara protiv Lehije Gdanjsk.

(Pančevac/S.L)