Zdravlje, sreća i još bolji rezultati nego jesenas!

Fudbaler Železničar Stefan Cvetković proslavio je 28. rođendan sa ekipom na pripremama u Antaliji. Dobio je od saigrača tortu, izrazio je lepe želje za sebe i tim, a potom je u rođendanskom intervjuu za klupski YouTube kanal i sajt govorio toj i drugim temama.

– Osećam se odlično. Sa ekipom godinama proslavljam rođendan, takav je datum. Ali presrećan sam zbog toga, jer slavim rođendan sa ljudima sa kojima provodim najviše vremena. Hvala im na tome – rekao je Cvetković.

Tortu iznenađenja Stefanu je doneo kapiten Zoran Popović.

– Doprinose zajedništvu ovakve situacije. To su lepe stvari. Znači mi to. Sada je meni priređeno iznenađenje od saigrača i kluba, verujem da će tako biti i sa ostalim igračima.

Miloš Kosanović je za Cvetkovića isekao prvo parče i dao mu prvi zalogaj.

– Ima tu nekih konekcija, ne znam ni sam da objasnim (smeh). Možda će mi taj njegov gest doneti sreću u nastavku sezone.

Rođendanske želje su poznate.

– Poželeo sam puno zdravlja i sreće svima. Da budemo zdravi i bez povreda, da nastavimo tamo gde smo stali, da ovaj drugi deo sezone bude još bolji nego prvi – ističe Cvetković.

Železničar je jesenji deo prvenstva završio na petoj poziciji.

– Mislim da smo tamo gde smo zaslužili. Naravno, bilo je utakmica u kojima smo mogli i više, kao ekipa i pojedinačno. Ali kad se sve sagleda, tu smo na mestu koje zaslužujemo.

Što se tiče zacrtanih ciljeva, krilni napadač ne gleda previše u budućnost.

– Nismo stavili pred sebe neke konkretne ciljeve, kao da nešto mora da bude. Samo treba da napredujemo iz treninga u trening, iz utakmice u utakmicu. Tako ćemo postati bolji i praviti još bolje rezultate.

Osvrnuo se rođeni Leskovčanin na svoj celokupan period u Pančevu.

– Prošla sezona je bila za mene najbolja. Ove sezone slabije igram, ali trudim se da na svakom treningu napredujem i kad god uđem u igru da pomognem ekipi. Tako sam namestio glavu i na taj način radim.

Nekoliko pojačanja je stiglo u Železničar ovog januara.

– Prihvatili smo ih odlično. To su dobri momci, dobri igrači. Tu smo da im pomognemo šta god im treba, a nadam se da će oni nama u nastavku sezone pomoći igrama na terenu.

Ima Stefan, za kraj, i poruku za navijače:

– Neka nas bodre na svakoj utakmici i pružaju podršku. Mi ćemo se truditi da damo svoj maksimum i vratimo im za to.