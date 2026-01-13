Vitman: Da se setimo šta smo uradili, rezultati koji se vide

Menadžerka Grada Pančeva Maja Vitman, u kratkoj rekapitulaciji protekle 2025. godine, obratila se porukom svim sugrađanima, u kojoj su istaknuti impresivni rezultati trenutne gradske vlasti.

„Da se setimo šta smo zajedno uradili. Bavili smo se planiranjima, realizacijom kapitalnih investicija, radom i razgovorom na terenu. Slušali smo vas i trudili se da reagujemo. Izuzetnom saradnjom sa AP Vojvodinom i višim institucijama došli smo do konkretnih rezultata, koji će biti sprovedeni i završeni 2026. godine. Bavimo se planiranjima i ravnomerni razvojem svih delova grada. Vama smo zahvalni na podršci, primedbama i sugestijama. Verujemo da smo zajedno pomerili sve granice“, rekla je Vitman.

Ona je istakla da Grad Pančevo ima stabilan budžet i da se gradska vlast trudi da, pored svih poteškoća, vredno radi, bez zastoja i bez izgovora.

Mesne zajednice, u zadnjih 5 godina, delegirale su 223 ulice, ukupno 111.7 kilometara puteva – mi smo ih za sve nas uradili. Ovde ne stajemo. Ima još puno posla i radujemo se. Naše Pančevo se ne zaustavlja. Mi smo Grad koji radi i Grad koji gradi. Vidimo se uskoro na terenu, na sastancima i gde god treba. Nastavljamo dalje svakog dana, svuda i za sve“, rekla je Vitman.

Podsetimo, Grad Pančevo je, budžetom za 2026. godinu, koji iznosi preko 10 milijardi, za kapitalne investicije predvideo 2.4 milijarde dinara. Uprkos svim izazovima, izazvanim kako spoljnim geopolitičkim okolnostima, tako i pokušajima destabilizacije institucija, a zahvaljujući dugoročnoj politici otvaranja novih radnih mesta, razvoja industrijskih zona i dolaska investitora, Grad Pančevo ima osnov za stabilno planiranje prihoda i rashoda. Budžet je planiran odgovorno, sa posebnim naglaskom na kontrolu rashoda i očuvanje finansijske stabilnosti.

(Pančevac/ePančevo)

