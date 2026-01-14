Galeriji Boem u Starčevu: Tribina o Likovnoj grupi „Franjo Radočaj“ u četvrtak

Tribina o čuvenoj Likovnoj grupi „Franjo Radočaj“ biće održana u četvrtak, 15. januara, od 18 sati, u Galeriji „Boem“ Doma kulture „29. novembar“ u Starčevu, u organizaciji te ustanove i Udruženja „Pagus“.

Sedamdesetih godina prošlog veka je pri starčevačkom Domu kulture osnovana pomenuta umetnička organizacija, koja je nosila naziv po znamenitom starčevačkom slikaru.

Grupa „Franjo Radočaj“, ispostaviće se, bila je osnova za ekspanziju likovne umetnosti u mestu.

O tome kako je nastala, šta se sve u okviru nje dešavalo, ali i kakav značaj je proistekao njenim radom govoriće direktor Doma kulture u vreme osnivanja grupe Vidomir Jelisijević i članovi te grupe, slikari Budo Slavković, Nikola Poljak, Radovin Ristović i Golub Slavković (ikonopisac), kao i fotograf Darko Polak, koji je bio i fotograf grupe.

Tribina je zamišljena kao dvosatni interaktivni razgovor koji će upotpuniti istorijsku slagalicu Starčeva.

(Pančevac/J. Filipović)

STARČEVO: Festival gitare „Gašini akordi“ okupio rok muzičare različitih generacija

Starčevo: Uživali na koncertu učenika MŠ „Jovan Bandur“