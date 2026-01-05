STARČEVO: Festival gitare „Gašini akordi“ okupio rok muzičare različitih generacija

Uz učešće više izvođača različitih generacija i brojne publike nedavno je održan devetnaesti festival gitare „Gašini akordi” u organizaciji starčevačkog Doma kulture i Udruženja građana Kreativni kulturni klub (KKK).

Manifestacija je otvorena u petak, 26. decembra, u prostorijama KKK-a promocijom knjige „Bio jednom jedan bend“.

Interesantne detalje o tome, pored autora Boleta Novakovića, izneli su Bane Lokner (rok kritičar), Aleksandar Eraković Era (bend „Vampiri“) i Moki Mojović („VIS Grafiti“).

Oni su uglavnom govorili o događajima iz knjige, koja ne obuhvata samo priču o rokabili grupi „Grafiti“ već prikazuje mnogo širu sliku beogradske rokenrol scene iz osamdesetih, već i grada uopšte.

To delo plastično objašnjava žanrove i ključne bendove, pa bi svako lako može da se informiše o svemu tome.

Jedan od zanimljivijih delova knjige govori o tri dominantne potkulturne grupe, kojima su zajedničke bile crne kožne jakne i bedževi.

Pored brojnih razlika, primera radi, metalci su obožavali lobanje, munje i gromove, pankeri su morali da imaju ispisano „Pank iz not dead“, a rokabiličari su poštovali zastavu konfederacije.

Nakon toga celovečernji koncert održao sastav „VIS Grafiti“, koji su u akustičnoj verziji izveli svoje najpoznatije pesme poput „Marine“ ili „Gertrude“.

Na istom mestu u KKK, u subotu, 27. decembra, upriličeno je udarno veče, u čijem prvom delu je bila zastupljena akustična gitara, a u drugom – električna.

Program je najavio prekaljeni rok muzičar i profesor gitare Zoran Ilić, koji je osvrnuo na suštinu ove manifestacije koja neguje zvuk ovog suptilnog instrumenta, kao i sećanje na brojne izvođače sa ovih prostora počev od Dragana Dimitrijevića Gaše.

Ilić je istakao i da u programu nastupaju predstavnici različitih generacija, što ide u prilog tome da je rokenrol još uvek živ i ima ko da ga održi0

U akustičnom delu najpre su nastupili polaznici škole „Gitarta“, koji su izveli nekoliko poznatih numera, nakon čega su Saša Gambiroža i „Mrki & Sivi“ publici predstavili autorske pesme.

Posebnu pažnju privukao je osmogodišnji Starčevac kineskog porekla Luka Kang Jize, koji svojom virtuoznošću izmamio gromoglasne ovacije i zaslužio bis.

Odlične nastupe imali su i bendovi „Drugo lice“ i „Eho“, koji su zatvorili festival u odličnoj atmosferi.

(Pančevac/J. Filipović)

