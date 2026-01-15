Plivanje za Časni krst na reci Neri: Bogojavljenje koje spaja Srbiju i Rumuniju

Na reci Nera, prirodnoj granici između Srbije i Rumunije, tradicionalno se održava plivanje za Časni krst povodom velikog hrišćanskog praznika Bogojavljenja. Ovaj jedinstveni događaj već godinama predstavlja snažan simbol vere, zajedništva i duhovne povezanosti srpskog naroda sa obe strane granice.

Zainteresovani za plivanje na manifestaciji mogu da se prijave predsedniku KPA “Bela Crkva” Draganu Peraševiću na tel 063/420095 do nedelje 16. januara.

Litije polaze iz naselja Vračev Gaj u Srbiji i mesta Sokolovac, koje je pretežno naseljeno Srbima. Sveštene povorke predvode vladike banatski i temišvarski Srpska pravoslavna crkva, uz učešće brojnih sveštenika iz obe države, što ovom događaju daje poseban duhovni i svečani karakter.

Nakon bogosluženja i osvećenja reke Nere, koja u tom trenutku simbolično postaje „banatski Jordan“, Časni krst se pušta u vodu. Po ustaljenoj tradiciji, krst se naizmenično baca – jedne godine sa srpske, a naredne sa rumunske obale reke, čime se dodatno naglašava ravnopravnost i povezanost dve zajednice.

Za Časni krst plivaju uglavnom sportisti i rekreativci iz Bele Crkve, ali i drugi vernici koji žele da učestvuju u ovom činu vere i hrabrosti. Događaj prati ozvučenje sa obe strane reke, pa mnogobrojni posetioci mogu da prate program, molitve i obraćanja, što celokupan doživljaj čini još snažnijim i emotivnijim.

Plivanje za Časni krst na Neri ostaje jedan od najupečatljivijih bogojavljenskih običaja u Banatu – događaj koji ne poznaje granice, već ih kroz veru i tradiciju simbolično briše.

Bogojavljenje na reci Neri predvode dva mitropolita