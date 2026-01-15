Vesti Društvo

Ministarstvo spoljnih poslova: Srpski državljani odmah da napuste Iran

17:30

15.01.2026

Podeli vest:

Foto: Ministarstvo spoljnih poslova

Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je danas sve srpske državljane koji se nalaze u Iranu da napuste zemlju, a one koji planiraju da putuju da odustanu od putovanja, zbog pogoršane bezbednosne situacije i povećanog rizika po ličnu bezbednost u Islamskoj Republici Iran.

Mediji su juče preneli da bi Sjedinjene Američke Države mogle da pokrenu vojnu operaciju protiv Irana u roku od 24 sata, dok je američki predsednik Donald Tramp upozorio da ozbiljno razmatra upotrebu sile protiv Irana, zbog nasilnog gušenja protesta koji su u toj zemlji počeli 28. decembra prošle godine, zbog pada vrednosti nacionalne valute i teškog ekonomskog stanja.

Ministarstva i ambasade širom sveta apelovale su na svoje građane da napuste Iran i da se suzdrže putovanja u tu zemlju.

(Pančevac)

Tagovi

Iran Ministarstvo spoljnih poslova srpski državljani

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.