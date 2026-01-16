“Batut” pali alarm zbog ledenog talasa

Građanima se savetuje da se adekvatno toplo oblače, redovno konzumiraju tople napitke bez kofeina.Ukoliko je neophodno izlaziti napolje, preduzmu sve mere opreza. Stalna provera zdravstvenog stanja osoba koje spadaju u rizične grupe..

U Srbiju tokom predstojećeg vikenda ponovo stiže hladni talas, uz temperature ispod nule, dok se u prvoj polovini naredne sedmice očekuju jutarnji mrazevi, koji će lokalno biti i izraženog intenziteta.

Meteorolozi upozoravaju da će zahlađenje koje dolazi iz Rusije zadržavati temperature ispod nule tokom većeg dela dana, dok će subjektivni osećaj hladnoće biti kao da je i do minus 10 stepeni Celzijusa. Izraženije zahlađenje prognozira se nakon 24. januara, kada se, prema najavama, čitava Evropa suočava sa veoma niskim temperaturama.

Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut“ izdao je preporuke građanima povodom najavljenog talasa hladnoće u periodu od 15. do 24. januara. Lekari podsećaju da se, prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije, talas hladnoće definiše kao pojava od najmanje tri uzastopna dana tokom kojih je minimalna dnevna temperatura vazduha ispod utvrđene kritične vrednosti.

– Na osnovu najnovijih prognostičkih modela, u narednih deset dana postoje uslovi za pojavu talasa hladnoće od 18. do 21. januara u Raškom i Moravičkom okrugu, od 20. do 22. januara u Zapadnobačkom okrugu, kao i od 21. do 24. januara u Severnobačkom okrugu – navode iz Instituta.

Dodaje se da će prognozirane minimalne dnevne temperature vazduha 24. januara u Severnobačkom okrugu biti svrstane u kategoriju veoma opasne pojave, dok će u kategoriji opasne pojave biti u periodu od 18. do 21. januara u Raškom i Moravičkom okrugu, od 20. do 22. januara u Zapadnobačkom okrugu, kao i od 21. do 24. januara u Severnobačkom okrugu. Opasni vremenski uslovi očekuju se i 20. januara u Zlatiborskom okrugu, kao i 21. i 24. januara u Južnobačkom okrugu.

– U kategoriji potencijalno opasne pojave minimalne temperature biće od 18. do 24. januara na severu zemlje, kao i u delovima zapadne i centralne Srbije, dok se u većem delu zemlje takvi uslovi očekuju od 18. do 22. januara – saopštio je Institut.

Prema dodatnim najavama, opasni vremenski uslovi prognoziraju se 18. i 19. januara u Raškom i Moravičkom okrugu, kao i 19. januara u Zlatiborskom okrugu. Potencijalno opasne pojave očekuju se 17. januara u Raškom, Moravičkom, Borskom, Zaječarskom i Zlatiborskom okrugu, kao i 18. i 19. januara u većem delu Srbije.

Institut je precizirao i preporuke za ponašanje tokom perioda opasno hladnog vremena.

– Neophodno je redovno informisanje o očekivanim meteorološkim uslovima, obezbeđivanje zaliha hrane i lekova, održavanje kontakta sa osobama koje su posebno ugrožene dejstvom hladnoće, kao i planiranje aktivnosti u skladu sa najavama pogoršanja vremena – navodi se u preporukama.

Građanima se savetuje da se adekvatno toplo oblače, redovno konzumiraju tople napitke bez kofeina, održavaju primeren nivo fizičke aktivnosti u skladu sa vremenskim uslovima i, ukoliko je neophodno izlaziti napolje, preduzmu sve mere opreza. Takođe se preporučuje stalna provera zdravstvenog stanja osoba koje spadaju u rizične grupe.

Kao najugroženije kategorije stanovništva navode se novorođenčad i mala deca, starije osobe, hronični bolesnici, ljudi koji rade na otvorenom, kao i osobe koje žive u neadekvatnim stambenim uslovima. Poseban rizik, kako upozoravaju stručnjaci, predstavlja konzumiranje alkohola, jer ono povećava mogućnost pojave hipotermije.

(Pančevac)