Tribina Grupe „Franjo Radočaj“ vratila sećanje na umetnička vremena

Tribina o Likovnoj grupi „Franjo Radočaj“ održana je sinoć u Galeriji „Boem“ Doma kulture u Starčevu, u organizaciji te ustanove i Udruženja „Pagus“.

Tema ovog događaja vratila je sećanje na umetnički berićetne sedamdesete godine prošlog veka, kada je pri starčevačkom Domu kulture osnovana pomenuta likovna organizacija, koja je nosila naziv po znamenitom starčevačkom slikaru.

Grupa „Franjo Radočaj“ bila je osnova za ekspanziju likovne umetnosti u mestu, a o tome kako je nastala i razvijana, ali i kakav značaj je proistekao njenim radom, govorili su učesnici u tom može se slobodno reći poduhvatu, koje je najavio aktuelni direktor Doma kulture Marko Ivošević.

Njegov prethodnik, koji je na mestu prvog čoveka te ustanove proveo 33 godine Vidomir Jelisijević, poznat je po velikoj posvećenosti svom poslu, što važi i za vreme funkcionisanja grupe.

On je, pored ostalog, istakao da je s pomenutim slikarima bilo veoma lako i lepo raditi, bez ikakvih poteškoća.

Među njima je bio Budo Slavković, koji je podsetio na neke činjenice u vezi sa formiranjem grupe „Franjo Radočaj“ sredinom sedamdesetih godina prošlog veka.

Prema njegovim rečima, članovi grupe su se redovno viđali kako bi zajednički stvarali i družili. Odlazili su i u prirodu, gde bi nalazili inspiraciju u živopisnim pejzažima. To je kasnije pretakano u zajedničke izložbe, poput one u beogradskom Starom Gradu 1978. godine.

I drugi slikari iz te jedinstvene umetničke skupine, Nikola Poljak, Radovin Ristović i Golub Slavković (koji je i ikonopisac), kao i fotograf grupe Darko Polak, takođe su se osvrnuli na lepe trenutke i anegdote iz tih vremena.

Svi oni setili su se i preostalih članova grupe, koji više nisu među živima, kao što su Vlastimir Madić, Paja Rajković i Pera Poljak.

