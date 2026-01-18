Remi Železničara sa Teplicama u pripremnom meču

Fudbaleri Železničara remizirali su sa Teplicama rezultatom 2:2 (1:1) u trećoj pripremnoj utakmici u Antaliji.

Posle pobede i poraza, Pančevci su zabeležili prvi remi, a oba gola dali su iz penala – Stefan Pirgić u četvrtom i Stefan Cvetković u 83. minutu.

Kada se podvuče crta posle 10 dana priprema, utisak je zadovoljavajući. – Mislim da smo do sada uradili dobar posao. Polako rastemo, polako se faze igre razvijaju u pravcu u kom želim. I najbitnije od svega, novi igrači se jako brzo integrišu u naš model igre, u naše zahteve i filozofiju. Očekujem da će već na generalnoj probi biti još bolje nego danas, rekao je trener Koković.

Posle četiri minuta i dobre akcije Železnčara u šesnaestercu Teplica srušen je Кristijan Šekularac. Sudija je pokazao na belu tačku i Pirgić je bio siguran izvođač.

U momentima dobre igre i kontrole ekipe Radomira Kokovića, rival je uspeo da poravna. Posle greške u dodavanju Klemona Lernoa, lopta je došla do Zlatohlaveka koji je pogodio mrežu Popovića za izjednačenje.

Do odlaska na odmor u otvorenoj igri nije bilo pravih prilika za gol.

U nastavku utakmice posle desetak minuta igre češki tim je imao slobodan udarac sa nekih dvadestak metara koji je izveo Naprstek, ali je Lukić sjajnom intervencijom loptu izbacio u korner.

U 62. minutu Česi su preokrenuli. Ponovo je Železničar primio gol usled individualne greške. Golman Ognjen Lukić je poslao pogrešan pas, pravo do kapitena Teplica Bileka, koji je iz prve lob udarcem pogodio mrežu sa nekih 30 metara.

Osam minuta pre kraja meča posle prodora po desnoj strani Pedra lopta je došla do Vasiua koga je golman Nemečak srušio i sudija je dosudio drugi penal za Pančevce. Cvetković je bio precizan i postavio konačan rezultat.

Poslednju proveru fudbaleri Železničara u Antaliji imaće 22. januara protiv ruskog tima Dinama (Makačkala).

Sastav Železničara: Popović, Tegeltija, Milikić, Vidojević, Đuričić, Pirgić, Šekularac, Lerno, Jovanović N, Džasper, Jovanović D.

Rezerve: Lukić, Jusif, Konatar, Mitrović, Knežević, Tošić, Cvetković, Zečević, Jevremović, Vasiu, Savadogo, Karajčić, Pedro.

(Pančevac)