Film o Draži Mihailoviću: „Đeneral” od 21. januara u bioskopima

Igrani film „Đeneral” Miloslava Samardžića imaće beogradsku premijeru 21. januara u Sinepleksu Galerija, saopšteno je na današnjoj konferenciji za novinare u Sinepleksu Ušće.

Radnja filma smeštena je na Zlatibor 1943. godine, u vreme dolaska britanskog generala Čarlsa Armstronga u Vrhovnu komandu Jugoslovenske vojske u otadžbini.

Nikola Rakočević tumači lik generala Draže Mihailovića, Nikola Drmončić igra nemačkog oficira, dok je Stevanu Mrđenoviću poverena uloga britanskog generala.

U filmu igraju i Igor Borojević, Aleksandar Jelenić, Čedomir Štajn, Dejan Cicmilović, Saša Pilipović, Gavrilo Jovanović, Stefan Josić, Mladen Đorđević, Nenad Vulević, Nikola Milojević, Avram Cvetković i drugi. Nakon beogradske premijere, film će biti prikazivan širom Srbije, a planirane su i projekcije u Londonu i Milvokiju.

(Pančevac/Dnevnik)