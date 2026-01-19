Film o Draži Mihailoviću: „Đeneral” od 21. januara u bioskopima

Darovali mališane bez roditeljskog staranja
14:00
19.01.2026
Igrani film „Đeneral” Miloslava Samardžića imaće beogradsku premijeru 21. januara u Sinepleksu Galerija, saopšteno je na današnjoj konferenciji za novinare u Sinepleksu Ušće.
Radnja filma smeštena je na Zlatibor 1943. godine, u vreme dolaska britanskog generala Čarlsa Armstronga u Vrhovnu komandu Jugoslovenske vojske u otadžbini.
Nikola Rakočević tumači lik generala Draže Mihailovića, Nikola Drmončić igra nemačkog oficira, dok je Stevanu Mrđenoviću poverena uloga britanskog generala.
(Pančevac/Dnevnik)