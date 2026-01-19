Policajci obezbeđivali, ali i plivali za Časni krst

Policijski službenici Policijske ispostave za bezbednost na rekama Policijske uprave za grad Beograd Đorđe Lukić, Nikola Davidović i Uroš Vasović bili su i ove godine uz građane tokom obeležavanja Bogojavljenja, obezbeđujući tradicionalnu versku manifestaciju Plivanje za Časni krst na više lokacija u glavnom gradu – od Beograda na vodi i Dorćola, preko Zemuna i Batajnice, do Grocke, Vinče i Ritopeka.

Njihovo prisustvo na rekama nije bilo samo pitanje službe, već i odgovornosti prema životima ljudi i poštovanja tradicije koja okuplja zajednicu.

Zahvaljujući dobroj organizaciji, posvećenosti i profesionalnom angažovanju svih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, manifestacija je protekla mirno i bezbedno.

Posebnu simboliku ovom danu dali su i pripadnici ove jedinice koji su, kao učesnici, zaplivali za Časni krst pokazujući da policija ne stoji samo kao obezbeđenje, već da sa građanima deli veru, tradiciju i vrednosti.