Kulturni centar Pančevo: Svetosavska akademija 27. januara
U utorak, 27. januara 2026. godine, u Kulturnom centru Pančeva, sa početkom u 18 časova, biće održana tradicionalna Svetosavska akademija.
Domaćin ovogodišnje akademije biće protojerej Slađan Tubić, dok će Svetosavsku besedu održati prof. dr Igor Stamenković.
Pokrovitelji Svetosavske akademije su Srpska pravoslavna crkvena opština „Centar“ i Grad Pančevo, dok je autor i kreator programa mr Vera Carina.
Program realizuju Kulturni centar Pančeva i Pančevačko muzičko društvo, u saradnji sa Pančevačkim srpskim crkvenim pevačkim društvom.
(Pančevac)