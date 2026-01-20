Kulturni centar Pančevo: Svetosavska akademija 27. januara

U utorak, 27. januara 2026. godine, u Kulturnom centru Pančeva, sa početkom u 18 časova, biće održana tradicionalna Svetosavska akademija.

Domaćin ovogodišnje akademije biće protojerej Slađan Tubić, dok će Svetosavsku besedu održati prof. dr Igor Stamenković.

U programu će učestvovati Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo, Dečji hor i Podmladak Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva, Dečji ansambl viših razreda, Prvi izvođački ansambl KUD-a „Stanko Paunović“ NIS–RNP Pančevo, kao i Dečji hor „Vokal Kids“ i Hor Osnovne škole „Sveti Sava“ iz Pančeva. Učesnici programa su i Omladinsko pozorište „Atelje mladih“ iz Pančeva, kao i izvođači Bojan Žirović, glumac, Aleksa Marinković na fagotu i Marijana Marček na klaviru.

Pokrovitelji Svetosavske akademije su Srpska pravoslavna crkvena opština „Centar“ i Grad Pančevo, dok je autor i kreator programa mr Vera Carina.

Program realizuju Kulturni centar Pančeva i Pančevačko muzičko društvo, u saradnji sa Pančevačkim srpskim crkvenim pevačkim društvom.

(Pančevac)