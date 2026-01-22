Banatski Karlovci: Svetosavski šahovski turnir 25. januara

DeliPovodom Svetosavskih dana, u Banatski Karlovci biće organizovan šahovski turnir u nedelju, 25. januara 2026. godine, sa početkom u 11 časova u Mesnoj Zajednici.

Turnir je rejtingovan i igra se po brzopoteznom tempu 3 minuta + 2 sekunde po potezu. Takmičenje će se odvijati po švajcarskom sistemu, sa 11 ili 13 kola, u zavisnosti od broja prijavljenih učesnika.

Pobednike turnira očekuju vredne nagrade, dok će svi učesnici imati priliku da učestvuju u sportskom nadmetanju i prazničnoj atmosferi, u duhu Svetog Save. Organizatori pozivaju sve zaljubljenike u šah da se prijave i budu deo ovog tradicionalnog događaja.

(Vršaconline)