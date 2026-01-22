Banatski Karlovci: Svetosavski šahovski turnir 25. januara

Održan Svetosavski turnir u borenju
DeliPovodom Svetosavskih dana, u Banatski Karlovci biće organizovan šahovski turnir u nedelju, 25. januara 2026. godine, sa početkom u 11 časova u Mesnoj Zajednici.
Turnir je rejtingovan i igra se po brzopoteznom tempu 3 minuta + 2 sekunde po potezu. Takmičenje će se odvijati po švajcarskom sistemu, sa 11 ili 13 kola, u zavisnosti od broja prijavljenih učesnika.
Pobednike turnira očekuju vredne nagrade, dok će svi učesnici imati priliku da učestvuju u sportskom nadmetanju i prazničnoj atmosferi, u duhu Svetog Save. Organizatori pozivaju sve zaljubljenike u šah da se prijave i budu deo ovog tradicionalnog događaja.
AUD
67.49 RSD
BAM
60.03 RSD
CAD
72.41 RSD
CHF
126.66 RSD
EUR
117.41 RSD
GBP
134.61 RSD
SEK
10.98 RSD
USD
100.19 RSD
Sam posao izgradnje magistralnog vodovoda Kačarevo-BNS, rezervoar i crpne stanice „Kačarevo“ dobile su firme „Gradcom built” iz Pančeva i GP „Graditelj“ iz Novog Sada.
Zahvaljujući podršci opštine Bela Crkva adaptirana stara prostorija i opremljena savremena kuhinja, čime su značajno unapređeni uslovi rada i boravka u školi.
