IZAŠAO „PANČEVAC”: I po selima i po gradu

Novo izdanje vašeg i našeg lista donosi sve najvažnije vesti, informacije o događajima u gradu i okolini, kao i fotoreportaže i intervjue

Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 23. januara je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: mađarska „Mol grupa” dala ponudu da otkupi svih 56,15 odsto akcija ruske kompanije u NIS-u, naša država ravnopravan učesnik u pregovorima; Bogojavljenje obeleženo plivanjem za časni krst u Pančevu i u Jabuci; kako je protekla kačarevačka „Pihtijada”…

„Pančevac” piše i o dobitnicima Novembarske nagrade, skraćivanju časova u školama, uživanju na Tamišu tokom hladnih dana… Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, kako se mogu zakazati magnetna rezonanca, skener, rendgen i mamograf, kao i sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

Pošto smo u pretprazničnom broju objavili red vožnje za vozove koji saobraćaju kroz Pančevo i do Pančeva, jedan broj naših čitalaca obratio nam se s molbom da objavimo i redove vožnje autobusa, kako lokalnog prevoznika „Pantransporta”, tako i drugih, koji saobraćaju kroz Pančevo.

Zbog veličine tabela s velikim brojem podataka odlučili smo da u svakom broju objavljujemo red vožnje za po jednu liniju ili za dve linije, ukoliko je reč o kraćem vremenu saobraćanja u toku dana. U ovom broju pred čitaocima je kompletan red vožnje za liniju 2: Kotež I – Tesla – Dolovo.

