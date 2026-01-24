NOVEMBARSKI LAUREATI: Zavod za javno zdravlje

Tokom 2025, kao i zahvaljujući kontinuiranom radu, prema oceni trinaestočlanog žirija za izbor dobitnika najvišeg gradskog priznanja – Novembarske nagrade, posebno su se istakle dve ustanove, naša sugrađanka i dvojica sugrađana

Jedna od ustanova dobitnica je Zavod za javno zdravlje Pančevo, koju je predstavila direktorka dr Ljiljana Lazić. Ona je najpre istakla:

– Novembarska nagrada Grada Pančeva predstavlja veliko priznanje za naš dosadašnji rad i podstrek zaposlenim radnicima ove zdravstvene ustanove za dalje podizanje kvaliteta rada, proširenje obima delatnosti i uvođenje novih usluga u cilju dostupnosti zdravstvene zaštite građanima Grada Pančeva i celog Južnobanatskog okruga.

Zavod za javno zdravlje Pančevo je zdravstvena ustanova preventivnog tipa, koja se u okviru svoje delatnosti bavi poslovima promocije zdravlja, prevencije zaraznih i nezaraznih bolesti, sprečavanja i smanjenja faktora rizika koji utiču na zdravlje ljudi, kroz multisektorsku saradnju s drugim zdravstvenim ustanovama, lokalnim samoupravama, predškolskim i školskim ustanovama i vladinim i nevladinim organizacijama. Ova ustanova brine o javnom zdravlju građana celog okruga, a posebno građana Pančeva.

Zdravstveni radnici i saradnici zaposleni u Zavodu kontinuirano rade na promociji zdravlja edukativnim radionicama, zdravstvenim predavanjima, akcijama u zajednici, medijskim promocijama i drugim vidovima zdravstveno-vaspitnog rada u cilju podizanja svesti građana svih uzrasta o značaju brige za očuvanje sopstvenog zdravlja, sprečavanja i smanjenja faktora rizika, kao što su pušenje, alkohol, droga, kocka, nepravilna ishrana i smanjena fizička aktivnost, te prevencije i ranog otkrivanja bolesti, kao i blagovremenog lečenja. Poslednje tri godine ZZJZ realizuje i Festival mentalnog zdravlja u Pančevu.

Zaposleni u Zavodu u akreditovanim laboratorijama obavljaju fizičko-hemijsku i mikrobiološku analizu parametara iz životne sredine koji mogu imati uticaj na zdravlje ljudi – vazduh, polen, površinske i otpadne vode, buka, kao i ispitivanja vode za piće, hrane i predmeta opšte upotrebe. U Zavodu se sprovodi i Program prevencije i kontrole zaraznih bolesti, Nacionalni program imunizacije, vrši se kontrola i praćenje vodećih hroničnih nezaraznih bolesti i održava spremnost za reagovanja u vanrednim stanjima, kao što su prirodne nesreće, epidemije, katastrofe izazvane ljudskim faktorom, pandemije…

Ova ustanova pruža i stručno-metodološku pomoć zdravstvenim i socijalnim ustanovama na teritoriji Grada Pančeva i Južnobanatskog okruga, a uvek je otvorena za saradnju i dostupna stanovništvu i medijima za sve poslove iz svog delokruga. Stručnjaci Zavoda su pravi profesionalci u svom poslu, ljubazni i neposredni, u šta smo se mnogo puta uverili.

Zavod do 2025. godine nije imao sopstvenu zgradu, to jest adekvatan poslovni prostor. Uz pomoć Vlade Republike Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i Grada Pančeva uspešno je završena i opremljena nova zgrada, koja je građena namenski po svim standardima za delatnost Zavoda. U novom prostoru uvode se i nove vrste usluga, kao što je zdravstveno-vaspitni rad i sve vrste edukacija, savetovališni rad vezan za ishranu zdravih i bolesnih ljudi, rad na promociji zdravlja i prevenciji bolesti. Takođe, u hemijskoj i ekotoksikološkoj laboratoriji proširen je obim ispitivanja svih parametara životne sredine koji mogu imati uticaj na zdravlje ljudi.

U mikrobiološkoj laboratoriji uvedene su nove analize ispitivanja mikrobioloških agenasa s posebnim osvrtom na virusološka ispitivanja i ispitivanja u okviru priprema za vantelesnu oplodnju, kao i mnoga druga. U ovakvim uslovima radi se na automatizaciji analiza i ubrzavanju dobijanja rezultata putem elektronskog vođenja osnovne dokumentacije i evidencije i izdavanje rezultata, u cilju zaštite zdravlja građana i životne sredine.

– Novembarska nagrada nam predstavlja značajan podstrek da u narednom periodu još više pratimo svetske standarde u ovoj oblasti i da u skladu s mogućnostima i potrebama građana i privrede Grada Pančeva i celog Južnobanatskog okruga uvodimo nove usluge za kojima postoji potreba. Planiramo da osavremenimo rad nabavkom nove automatizovane opreme u kliničkoj mikrobiologiji, kao i u ekotoksikološkoj laboratoriji, čime ćemo dobijati precizne rezultate u kratkom vremenskom periodu koji će biti dostupni pacijentima i izabranim lekarima kako bi mogli adekvatno da nastave dalju dijagnostiku i terapiju – podvukla je dr Ljiljana Lazić.

Veliko iskustvo i važnu opremu ova zdravstvena ustanova obezbeđuje i putem projekata prekogranične saradnje s Rumunijom, koje finansira Evropska unija. Planova je mnogo, zahvaljujući stručnosti i požrtvovanju zaposlenih radnika u Zavodu oni mogu biti i realizovani, uz poštovanje svih standarda i zakonske procedure koji definišu delatnost Zavoda za javno zdravlje Pančevo.

(Pančevac / S. T.)

