Pobednik Pirota: Veliki uspeh Jedinstva iz Kačareva

18:30

25.01.2026

Foto: DzK Jedinstvo Kačarevo

Džudisti Jedinstva iz Kačareva otvorili smo prvi deo nove sezone učešćem na Međunarodnom turniru „Pobednik Pirota“ na kome je učestvovalo 423 takmičara iz 5 zemalja  – Bugarske, Rumunije, Makedonije, Grčke i  Srbije. Ovo je Treći međunarodni džudo turnir , a Džudo Klub Jedinstvo iz Kačareva ostvario je značajne rezultate. 
Predvođeni trenerom Mihajlon Anđelovićem za tim „Jedinstva“ su se borili:

1. Glozik Ivan 1.mesto
2. Milošević Maksim 1.mesto
3. Cicka Una 2. mesto
4. Stanojković Andrija 3.mesto
5. Despot Dorotea 3.mesto
6. Krkobabić Luka 5.mesto
7. Nikolić Uroš 5.mesto
8. Cicka Damian 7.mesto
9. Jovanovski Nemanja učešće

Nova takmičarska godina, nove kategorije ali stara dobra ekipa koja je svakim danom povezanija i svesnija svojih ciljeva.

(Pančevac)

