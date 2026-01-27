Koković: Spremniji čekamo drugi deo sezone

U prvoj utakmici nastavka u Pančevo stiže Radnik iz Surdulice 31. januara. Ekipa u ozbiljnom zaletu, gladna, motivisana, igraju na pobedu i kod kući i na strani. Negde je i naše opredeljenje takvo, kaže Koković.

Trener Železničara Radomir Koković, u intervjuu za klupski sajt, sumirao je kompletne pripreme u Beleku. Govorio je o urađenom na treninzima i utakmicama, novajlijama, bonusima, ciljevima za drugi deo sezone, kao i prvoj utakmici protiv Radnika.

Za početak, generalni osvrt na dvonedeljni boravak u Beleku.

– Prvi utisak mi je da nikad brže nisu prošli pripreme. Bukvalno se osećam kao smo prekjuče došli u Belek. Što se tiče samih priprema, ako pričamo o tehničkim stvarima, mislim da smo imali jako dobre uslove za rad, mislim da nam je klub omogućio sve što nam je potrebno da za ovih 14 dana se osećamo komforno, da imamo kvalitetan teren i da imamo kvalitetan hotel u kome ćemo boraviti većinu vremena, držati sastanke, imati kvalitetne obroke… Tako da, što se tiče tehničkih stvari, jako sam zadovoljan, kako ja, tako i svi stručnog štaba, a verujem i da igrači dele to mišljenje – istakao je Koković.

Na čemu je bio akcenat u radu?

– Radili smo na svemu. Naša ideja je da, pričamo globalno, budemo bolji nego što smo bili u prethodnoj polusezoni. Sa tim u vezi mi smo dovodili pojačanja na pozicijama na kojima smo smatrali da smo deficitarni i da možemo da se poboljšamo. E sad, naravno, da je meni kao treneru značajno da unapređujem kvalitet naše igre i to da postoji jedan trend rasta i da se vidi razlika u odnosu na prošlu polusezonu, pogotovo u odnosu na kraj prošle polusezone.

Jedna od ključnih stvari je i prilagođavanje novajlija.

– Jedna od komponenti našeg procesa je i integracija novih igrača u naš sistem. Mislim da smo uspeli u tome u dobroj meri. Za neke igrače je bilo malo lakše privikavanje jer su igrali u malo ozbiljnijim sistemima. Neki igrači nisu imali puno dodirnih tačaka sa pre svega ozbiljnim treningom pa posle sistemom. Ali kad podvučem crtu, mogu da budem zadovoljan u kojoj su meri, pre svega, novi igrači prihvatili svoje uloge, kako ih je tim prihvatio i kako oni izgledaju u odnosu na ono što mi želimo da uradimo i u odnosu na naše zahteve, naše principe i na naš model igre.

Da li Železničar ulazi jači u drugi deo sezone, nego što je bio jesenas?

– Naša ideja je da budemo jači, naša ideja je da unapredimo igru. Čini mi se da smo trenutno u boljoj situaciji nego što smo bili u Sloveniji na pripremama pre početka sezone. Ja sam jako zadovoljan kadrom, mi smo se dodatno podmladili, što je bio jedan od prioriteta ovog prilaznog roka. Dakle, na već mlad tim i kadar mi smo se dodatno podmladili. To naravno nosi sa sobom jedan rizik, ali ja mislim da je taj pravac u kome ide klub itekako vredan rizika. Ja zaista sa nestrpljenjem očekujem nastavak sezone i duboko sam uveren da ovaj deo polusezone da čekamo spremniji nego početak sezone prošlog leta.

U Beleku su odigrane četiri pripremne utakmice, uz skor od dve pobede, remi i poraz.

– Rezultat u pripremnim utakmica je za mene u drugom planu. Naravno da mi hoćemo u svakoj utakmici da se takmičimo i težimo pobedama jer hoćemo da negujemo taj šampionski mentalitet. Međutim, cilj ovih utakmica je nešto potpuno drugo. Rezultat stavljamo sa strane. Meni je svaka od ovih utakmica služila kao referenca za dalji razvoj. Mislim da smo iz utakmice u utakmicu delovali bolje u određenim segmentima i mislim da smo posle poslednje utakmice daleko spremniji za to prvo kolo nego što smo bili po dolasku ovde. Još jednom, apsolutni prioritet ovih priprema nije bio rezultat već naša forma, problemi koji imamo u igri, prepoznavanje tih problema, rad na umanjivanju ili otklanjanju tih problema i daljem razvoju našeg tima, kako individualno, tako i grupno i na kraju na timskom nivou.

Osvrnuo se Koković na pojedine igrače.

– Postoje igrači koji su imali manju minutažu prethodne polusezone ili čak nisu debitovali za nas u prvenstvu. Tu pre svega mislim Tegeltiju. Ima tu još par momaka. I nama je bilo bitno da vidimo da li igrač poput njega koji nema još uvek debi u seniorskoj konkurenciji može da se nosi u ovim utakmicama u nekoj produženoj minutaži. Kao što svi znamo, on je bonus igrač, većina lige se bori sa tim brojem bonusa. Jedan od prioriteta u ovim utakmicama je bio taj da vidimo na koje bonuse mi možemo najozbiljnije da računamo. I ovde smo imali peh, povredio se mali Kuljanin već u prvoj utakmici. I nama je još jedan bonus u rotaciji bio preko potreban.

Poslednja dva meča, protiv Teplica i Dinama iz Mahačkale, počeo je isti sastav. Postavlja se pitanje hoće li to biti slučaj i kada se nastavi Super liga.

– Da li će ovo biti sastav i za prvo kolo? Još uvek je rano, još uvek imamo taj prvi takmičarski mikro ciklus, odnosno celu nedelju da spremamo utakmicu i kao i uvek sam trening od ponedeljka do same utakmice će dati odgovor na to ko će početi utakmicu protiv Radnika. Naravno da svi imaju šansu, to se pokazalo mnogo puta u toku sezone, da igrač kroz trening, kroz pristup, kroz ozbiljnost, može da se izbori za minutažu i može da se izbori za mesto startera.

Kada je reč o ciljevima za drugi deo, trener Železničara je jasan.

– Ja bih bio zadovoljan da mi podignemo igru na viši nivo nego što je bila u prethodnoj polusezoni. Voleo bih da izgledamo ozbiljnije i voleo bih da oscilacije smanjimo na minimum. Ja sam svestan da mi imamo, verovatno, najmlađi tim u ligi u ovom trenutku, najmlađi kadar sigurno, i svestan sam da takav koncept podrazumeva i oscilacije, ali na meni i na stručnom štabu je da probamo da kroz trenažni proces te oscilacije svedemo na minimum. I ne bih dalje o ciljevima, ja sam planirao da po povratku u Beograd napravimo jedan timski sastanak gde ćemo definisati naše ciljeve za sledeću polusezonu. Ali ja želim prvo da čujem feedback od igrača, gde oni to misle da mi pripadamo, gde oni to misle da je naš domet. Ja naravno imam neke svoje intimne želje, ali ako one nisu usklađene sa igračima, onda nećemo biti na dobrom putu. Tako da je bitno da nađemo sinergiju između igračkog kadra i stručnog štaba i da zajedno pronađemo neki konsenzus na temu kuda to Železničar ide u drugom delu polusezone, odnosno šta je naš konkretno cilj.

U prvoj utakmici nastavka u Pančevo stiže Radnik iz Surdulice 31. januara.

– Radnik je pokazao da je jedna ozbiljna ekipa. Veliki respekt imamo prema njima i prema tome što su uradili. To je jedan klub koji je pre svega dobro vođen. Mislim da su jedan od retkih primera u Srbiji kako klub iz male sredine može da dođe u neki prvi plan na elitnoj sceni. Kažem još jednom, maksimalan respekt za njih i oni su sigurno ekipa koja je završila prvi deo polusezone u najboljem momentu. Mislim da su skupili možda čak i najviše bodova u zadnjih 5-6 kola. Ekipa u ozbiljnom zaletu, gladna, motivisana, igraju na pobedu i kod kući i na strani. Negde je i naše opredeljenje takvo.

Očekuje se otvorena igra na obe strane.

– Sigurno očekujem utakmicu koja će biti borbena, dinamična, puna visokog intenziteta, puna ritma. Ne očekuje nas nimalo lak zadatak, ali ja verujem da ćemo do 31. januara mi postaviti stvari kako treba. Mislim da ćemo izgledati još bolje nego što smo izgledali u poslednjoj pripremnoj utakmici i očekujem da potpuno spremni dočekamo drugi deo prvenstva – zaključio je Radomir Koković.

