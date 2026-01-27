Dolovačka deca pisala i crtala u slavu Svetog Save

Dolovačka Osnovna škola „Aksentije Maksimović“ danas je svečanom akademijom je obeležila školsku slavu.

Tom prilikom upriličen je program sačinjen od prigodnih pesama, muzike i igrokaza u čast Svetog Save.

Školski hol je bio pun učenika, roditelja i učitelja i nastavnika što je dalo svečani ton događaju posvećenom prvom srpskom prosvetitelju.

Direktorka škole Jasmina Stanković i veroučitelj Bojan Gavrilović nagradili pobednike Svetosavskog literarnog i likovnog konkursa.

Na likovnim konkursu najbolji su bili kada je reč o deci iz vrtića Anđelija Radenković i Petra Ivkov, a u konkurenciji mališana predškolskog uzrasta Petra Nikolić i Toplica Ilić.

Kod nižih razreda prva tri mesta zauzeli su Tara Petrović, Dijana Džunić i Dimitrije Dražilov, a među učenicima viših razreda Barbara Pešić, Đorđe Stefanović i Aleksandra Čikoš.

Kada je reč o literernom konkursu najbolji rad je napisala Petra Memić, učenica odeljenja 8-3, drugo mesto zauzela je Ines Živkov, dok su treće mesto podelili Lazar Smederevac i Višnja Kostić.

U konkurenciji učenika nižih razreda pobedila je Iris Jakovljević, a drugo i treće mesto zauzele su Mila Jakovljević i Miona Damjanović i sve one su iz odeljenja 1-1.

Učenici odeljenja 6-1, sa starešinom Natašom Jovanov-Dragosavac, su bili kumovi slave, a kumstvo su predali odeljenju 5-3, sa starešinom Dušanom Filipovim, koje je na polugodištu imalo najbolji prosek ocena.

(Pančevac/J. Filipović)

