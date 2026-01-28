Evo ko su pobednici trka „Krug oko šume“

U pančevačkoj Gradskoj šumi održana je humanitarna trail trka „Krug oko šume“, u organizaciji Veslačkog kluba „Tamiš

Iako humanitarna trka „Krug oko šume“ nedavno održana u organizaciji Veslačkog kluba „Tamiš“ prioritetno nije imala takmičarski karakter, vredi istaći najbolje.

Tako su na distanci od 5.000 metara za dečake do 15 godina prva tri mesta zauzeli Filip Vukelić, Strahinja Bodrožić i Rastko Ivković, dok su kod devojčica prednjačile Anastasija Nikolić, Sara Stošić i Kalina Milčić.

Na stazi iste dužine uzrasta do 17 godina bolji od ostalih bili su Petar Savić, Andrija Nedeljković i Vasil Božanović, dok se kod devojaka prva tri mesta osvojile Nadežda Radulović, Jasna Babić i Milica Jelić.

Na pet kilometara za muškarce prvi je bio Ajredin Ajeti, drugi – Tihomir Bogovac i treći – Saša Obradović, dok su kod žena pobednički trio činile Sara Milenković, Anja Kovačević i Danijela Stevšić.

I na najdužoj trasi od 10.000 metara kod muškaraca prva tri mesta zauzeli su Nikola Vučković, Miloš Boškov i Nemanja Lugić, a kod žena Tara Božanović, Irina Larina i Milica Stojaković.

